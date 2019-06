“Se pierden oportunidades de potenciar cosas propias”

Su último acto público fue en la inauguración de la XX Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, pero luego de nueve meses de estar en el cargo, Ariel Vargas, el gestor del snack Tía Ñola que recibió la invitación de la ministra Wilma Alanoca para dirigir la oficina del Ministerio de Culturas y Turismo en la capital cruceña, decidió dar un paso al costado para continuar con sus proyectos personales.

¿Cuál fue el motivo de su renuncia?

Un poco de varias cosas. Por un lado, mi espacio estaba a media fuerza, había dejado de actuar y sentía que no estaba logrando las cosas que deseaba, además que lo administrativo es bien complejo. Cuando conversamos la primera vez, te dije todo lo que quería hacer; al final de cuentas estaba bien difícil. Creo que se han hecho algunas cosas, pero tampoco algo que me parezca satisfactorio.

¿Por qué complejo?

Nosotros no manejamos efectivo. Hay una plata presupuestada para la regional y todo tiene que ser coordinado vía La Paz, porque somos una extensión del ministerio. Algunos planteamientos míos no eran tan cercanos a los que quería la ministra y eso está bien. Creo que lo mejor es que venga una persona que pueda continuar la batuta de los deseos de la cabeza del ministerio.

¿Es muy centralista?

Es difícil poder coordinar. Siento que muchas veces es una extensión de las actividades que se hacen en La Paz; entiendo que está bien, pero a veces se pierden las oportunidades de potenciar cosas propias, que era lo que a mí me interesaba más. Sí he hecho cosas por mi cuenta, porque tampoco es que no me hayan dejado hacerlo, por lo menos las actividades para activar el patio de Gladys Moreno.

¿El presupuesto que se maneja en Santa Cruz está acorde con las necesidades que tiene el departamento?

Debería haber más presupuesto. Incluso, con referencia a cómo nació la regional hacia ahora hay menos presupuesto.

¿A qué se debe esta disminución? ¿Cuánto es el presupuesto?

No sabría decir a qué se debe la disminución. El presupuesto anual que se maneja es de aproximadamente Bs 1 millón, aparte de los salarios y pago de servicios.

¿Qué actividades tiene planificado realizar ahora?

Vienen dos largometrajes, pero aún no puedo dar más detalles hasta que me confirmen bien los tiempos. También se vienen dos premieres de cine, en julio Cuando los hombres quedan solos, de Fernando Martínez; y Santa Clara. Quiero reactivar mi espacio, ese es mi objetivo, e impulsar mi carrera de actor en el cine.

Mis motivos son personales, pero sentía que no estaba logrando lo que me hubiera gustado hacer.