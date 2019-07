Se apagan las luces de La Voz México y comienza la carrera de Leo Rosas

Ya pasaron 20 días desde que La Voz México anunciaba que el cantante cruceño Leo Rosas quedaba en el segundo lugar de este reality de Azteca TV. Las luces del programa se apagaron y hoy la producción ha comenzado con los castings para una nueva temporada. Leo ha estado en una continua gira por medios de comunicación en Bolivia y se apresta a volver hoy al país azteca para continuar con su agenda de trabajos y de giras promocionando su primer sencillo Perdóname.

Pero lo que no tiene perdón es la vorágine de esta industria, que día a día pule diamantes en bruto para sacarles su mejor brillo. Cinco personajes que han estado o están ligados al mundo musical en México y EEUU hacen un alto en su agitada agenda para sugerir a Leo algunos pasos importantes que él debe tomar en cuenta para que la gran luz que irradia hoy, no se apague pronto. “Debe cuidar su ‘instrumento’, seguir ejercitándolo para mantener siempre la calidad que le caracteriza. Creo que él tiene un don impresionante y que su talento crecerá en la medida que esté dispuesto a seguir aprendiendo.

El camino al éxito se forja cada día y Leo lo ha sabido cultivar como el gran artista y ser humano que es. El secreto es no parar. Así es esto de la música”, indicó el productor musical Vladimir Suárez, quien vive en Ciudad de México desde hace dos décadas e incluso, ha sido nominado en los premios Grammy Latino.

Las relaciones, primordial

Para José ‘Joti’ Mrochek, vocalista de Aviónica que reside en EEUU y que recientemente ha sacado el tema Nada va a estar bien junto con Tommy Torres, la clave del inicio es trabajar con buenas personas. “Una vez que haya encontrado gente buena con quien rodearse y firme un buen contrato, siguen las canciones. Ahora él necesita canciones para sustentar el lugar donde está”, señaló el músico. Otro boliviano que ha hecho carrera en la música y en la TV es Milton Cortez que uno de sus últimos trabajos fue su participación como actor en la serie de Netflix Narcos: México.

“Toca buscar una buena canción, una discográfica internacional que realmente lance tu carrera, luchando contra el sistema de programación de temas que rige en las estaciones de radio de México”, recomendó Cortez. Para el compositor orureño César Espada, quien residió en México desde los años 70 y regresó a vivir a Santa Cruz hace cinco, solo le recomienda a Leo que busque “un buen productor actualizado y un buen manager”. Finalmente, para el productor y exKjarkas, Fernando Torrico, dentro de la música no hay nada predecible, porque si no todos harían un mismo sistema. “Mucho depende de cómo está siendo asesorado. De que tiene gran voz, la tiene, pero debe agarrarse de un productor con mucha experiencia y sobre todo contactos”.

ENTREVISTA / LEO ROSAS CANTANTE

“He participado en la retreta, pero no surgí allí”

El cruceño que se robó el corazón de los mexicanos y unió a los bolivianos, regresó a Bolivia luego de su participación en La Voz México. Cuenta detalles de cómo vive este momento



Leo Rosas, a sus 20 años, se convirtió en una esperanza para aquellos jóvenes que han enfocado su vida en desarrollar una carrera musical. Le costó, y mucho porque, incluso, tuvo que, hace tres años, migrar a México para conseguir consolidar su sueño. ¿Qué es lo positivo de no haber ganado La Voz México? Tengo más decisión sobre mi carrera. Estoy trabajando con un gran productor (Joan Romagosa), que es un gran amigo. (Las disqueras) a veces son un poco cerradas, porque tienen artistas muy grandes y les dan prioridad a ellos y no a los pequeños. Además, se hace un contrato de cinco años y es más complicado.

¿Cómo te has mantenido económicamente en México?

He tenido ayuda de varias personas y de mi familia, tanto de Bolivia como de México. Soy un agradecido de la gente que confió en mí.

¿Leo Rosas surgió de las retretas de la Alcaldía cruceña?

He participado en la retreta, pero no surgí allí. También estuve en muchos actos de la Gobernación cruceña. Me he presentado también en actividades de distintas alcaldías. Efectivamente sí he participado, pero no constantemente. Es por mi esfuerzo y trabajo.

¿Pensás continuar con la música romántica o podemos pensar en ver a Leo Rosas cantando otro género? No. Leo Rosas es un cantante baladista y romántico. Me gustan las canciones del ayer, con valores y sentimientos.

¿Harás carrera en México?

Sí, vivo en México y allá lo haré. Es un mercado muy grande y difícil, pero gracias a Dios La Voz me abrió las puertas.