Savia Andina celebrará sus 43 años cantándole a Santa Cruz

“A los bosques yo me interno a echar mis penas llorando y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando, y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando...”, así comienza el tema A los bosques, uno de los grandes éxitos de Savia Andina, que ofrecerá un espectáculo musical hoy y mañana, desde las 20:00, en el Teatro René Moreno.

Gerardo Arias, Óscar Castro, Donato Espinosa, Rafael Arias, Martín Arias y Edwin Herrera se subirán al escenario cruceño para realizar un recorrido importante por sus 43 años de carrera, aniversario que se cumple este 15 de julio y lo que les ha llevado a iniciar su celebración en la capital cruceña.

“Vamos a proponer algunas canciones elegidas por nosotros, pero también tocaremos lo que el público pida. Escuchamos la preferencia de nuestra audiencia”, adelantó Castro.

Un aprecio muy grande



Castro se mostró agradecido con el cariño que los cruceños sienten por la agrupación boliviana, por lo que fue crucial la decisión de comenzar sus presentaciones en Santa Cruz. “Generalmente vinimos una o dos veces al año a Santa Cruz. Son 43 años que cumplimos como grupo y son 43 años que venimos a Santa Cruz para esta fecha. Es muy placentero para Savia Andina estar en Santa Cruz porque el pueblo cruceño siempre nos ha recibido con los brazos abiertos”, señaló el músico.

Savia Andina estuvo hace un mes cantando en Francia, Bélgica, Suiza y España, para luego regresar a Latinoamérica y ofrecer un espectáculo en Perú.



En La Paz se presentarán el 19 de julio en el Teatro Municipal. En agosto visitarán nuevamente Perú, Ecuador y Colombia.



“En septiembre queremos estar de nuevo en Santa Cruz, para la Fexpocruz. Haremos las tratativas correspondientes para estar presentes en este escenario tan importante, pues hace muchos años que no nos presentamos allí”, adelantó Castro.



Savia Andina tiene en su haber 53 discos que han sido distribuidos por todo el mundo. Incluso tiene álbumes que se editaron en la ex-Unión Soviética, España y otros países.



“Tenemos intenciones para fin de año de grabar un nuevo disco, pero en este momento la discografía prácticamente está desapareciendo, porque la nueva estructura de difusión de música es a través de las plataformas digitales", adelantó el artista.



Arias, uno de los fundadores junto con Castro, destacó el legado del grupo: “Lo más importante es que, en tantos años, nuestra labor fue difundir la cultura nacional dentro y fuera del país e integrar a nuestros pueblos con la música, una parte muy importante de nuestra historia”. La música será esta noche la protagonista.

Para saber

Importante

Las entradas se venden en la boletería del teatro (calle René Moreno # 440) a Bs 150 (supervip), Bs 120 (vip) y Bs 100 (general). El horario de atención es de 8:30 a 20:30.

Curioso

Antes de crear Savia Andina, Gerardo Arias, Óscar Castro y Eddy Navia (exintegrante) tenían una banda de rock, Los Rebeldes.



Recopilación

En 1995 presentaron el disco Antología de la música boliviana con temas del acervo de cada departamento.