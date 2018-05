“¿Qué somos: artistas o mendigos?", cuestiona el actor David Santalla en un video que publicó en su cuenta de Facebook, previo a su presentación el fin de semana en el teatro IV Centenario de Potosí. En las imágenes se ve al artista haciendo un recorrido por las instalaciones del espacio teatral, resaltando el deterioro de la infraestructura y el descuido en general del sitio.

“Las paredes están sucias, húmedas, no hay revisión de las instalaciones sanitarias, los camerinos están inundados. Se ha plastificado el piso del escenario y el revestimiento de las paredes es de mala calidad”, comenta en el video.

Además, señala la falta de seguridad: “Este ambiente fue reducido, convirtiéndolo en un depósito, donde el piso incluso está hueco. Nadie vigila los camerinos, no hay seguridad para nadie”, añade.

En contacto con EL DEBER, Santalla indicó que la administración del teatro le cobró Bs 4.000 por función, además de exigirle la boleta de garantía para el uso del espacio. “Estoy molesto porque se cobra mucho por el alquiler, la limpieza y la garantía cuando no hay condiciones para trabajar”, expresó.



La respuesta



A raíz de los reclamos, el asesor de la Gobernación de Potosí, Huberth Huayta, anunció que el teatro será cerrado para efectuar una serie de mejoras, entre ellas la remodelación de las butacas y de los vestuarios. “Por la función del sábado Santalla obtuvo Bs 11.000 en utilidades tras el pago de los Bs 4.000 por el alquiler. Aceptamos las críticas pero lamentamos que se las haga de esta manera. El señor no menciona la inversión que se ha hecho en el lugar”, afirmó la autoridad.



“Hemos llevado 500 personas, pero ese no es el tema, sino que me cobran por adelantado”, respondió Santalla.



El actor aprovechó el apoyo que ha recibido en redes sociales por su reclamo para convocar a los artistas a que se unan en torno a este tema. “Se han llevado a cabo algunas medidas a favor de los artistas, pero no son suficientes. Cuando un político maneja un espacio de arte ocurren estas cosas, se manejan mal los recursos. Es necesario que se tomen cartas en el asunto y que sean los artistas los que se hagan cargo de estos espacios”, expresó Santalla, quien dijo estar dispuesto a ser portavoz del sector, a partir de su labor como parte de la Asociación Boliviana de Actores (ABA).



Reacciones



Diversos protagonistas de la movida artística coincidieron en que la situación no es diferente en otros escenarios del país.



El actor y director Kike Gorena afirma que en escenarios de Tarija ha visto lo mismo, mientras que la actriz Cecilia Campos se refirió a las malas condiciones en general del teatro 3 de Febrero de Sucre. Para la mayoría de los consultados, el teatro Achá (Cochabamba) y el Municipal de La Paz son los que mantienen una calidad regular.



Respecto a la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche, una de las quejas en general tiene que ver con la mala acústica del lugar. El experto en sonido y escenarios Rodrigo Zamorano afirma que en este sitio el sonido es seco, está hecho para que el tiempo de reverberación sea muy corto, algo similar a lo que ocurre en el paraninfo universitario.



Este medio se comunicó con Grisell Berlioz, directora de Cultura de la Alcaldía, para conocer su opinión sobre el tema y aclarar la forma en que se cobra el alquiler del escenario a los artistas. Sin embargo, la autoridad no pudo atender la solicitud.

Sondeos

Giovana Montaño

Cantante lírica

“Potosí es una hermosa ciudad, con gente muy amable, pero no estoy de acuerdo con que se abuse así de los artistas. Muchos vivimos de nuestro arte y de las ganancias”.

Kike Gorena

Director de teatro

“Los teatros están a cargo de gente que no tiene la más mínima idea de sus funciones y normalmente quedan a merced del capricho de porteros que se molestan por tu presencia”.