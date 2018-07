Santa Cruz de la Sierra tiene menos recursos para cultura

Hace 57 minutos

No hay información unificada, menos facilitada. Desde que empezaron las idas y vueltas entre los artistas y la Alcaldía cruceña debido a una supuesta reducción del presupuesto para la cultura, los escasos datos económicos no cuadran.



Según los artistas, que sostuvieron una reunión con Grisel Berlioz, la directora municipal de Cultura, por el retraso en el pago de premios y servicios, la agenda del mundo del arte se ha visto afectada con la disminución de actividades como la Bienal Internacional de Artes Visuales, considerada una de las más importantes, además de talleres y conferencias que dejaron de dictarse.



El Ejecutivo municipal, a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, estimó estos retrasos como parte del proceso de reconfiguración de secretarías por el que atraviesa la Alcaldía, asegurando que más bien el presupuesto aumentó en dos millones de bolivianos, de 20 millones en 2017 a 22 millones este 2018. Sin embargo, Rosario Schamisseddine, concejal que integra la comisión de Cultura, habló de Bs 14 millones. “La información que tengo es esa, no hay una cifra oficial, la que yo manejo es de 14 millones, pero he pedido con carta un informe al detalle, quiero ver dónde se ha destinado lo que correspondía al fomento a la cultura. Son tres años que llevo pidiendo recursos y ahí estamos, con paciencia de monje, esperando el momento de que se pueda consolidar el proyecto político de Percy Fernández de infraestructura, para que en la próxima gestión municipal entre el tema del desarrollo humano, pero no en cemento”, explicó.



EL DEBER también ha tenido dificultades para acceder a documentación sobre las modificaciones presupuestarias desglosadas, relacionadas con la cultura. En Finanzas dicen que es competencia de la Dirección de Cultura, y en esta no responden al respecto. “Es complicadito acceder a la información, yo hace dos meses que he pedido datos sobre mercados y aún no me llega, en el mejor de los casos quizás podría tener algo en dos semanas”, agregó Schamisseddine.



Cultura en el eje troncal

En la ciudad de La Paz, de acuerdo a datos del alcalde Luis Revilla, existe una ley aprobada este año que establece que cada gestión debe destinarse el 3% de los ingresos propios de la municipalidad, “la política cultural está reflejada en la ley 265. Ese 3% de un POA de Bs 1.800 millones equivale a Bs 44 millones en este año, eso para una población de más de 900.000 habitantes, y el año pasado el presupuesto para la cultura era aproximadamente de 38 millones”, informó.



Andrés Zarati, de la Dirección de Cultura paceña, dijo que a diferencia de muchos municipios e incluso del Estado nacional, la Alcaldía de La Paz ha generado un fondo concursable de un poco más de Bs 1,5 millones, “otro monto se fue a mantenimiento y ampliación de infraestructura cultural, sobre todo barrial”, añadió.

Con respecto a la ciudad de Cochabamba, Roxana Mery, la secretaria de Cultura, facilitó algunos datos.



“Nuestro presupuesto es de Bs 12,5 millones, que se distribuye en administración de proyectos, departamento de Patrimonio y Servicios Culturales, departamento de Promoción Artística, proyectos estrella como Centro Cultural Mejillones y actividades programadas conforme al POA como 22 concursos municipales, corso de corsos, etc”, detalló la autoridad municipal.



Marcelo Araúz, reconocido gestor cultural cruceño y miembro de la Asociación pro Arte y Cultura (APAC), opinó sobre los recursos para la cultura en Santa Cruz. “Algunos no nos podemos quejar, pero da pena que otros proyectos como la bienal no se hagan, como APAC con los festivales de música barroca y teatro, la Alcaldía cumple bien sus compromisos, pero parece que no con todos es igual. Puedo entender que hay prioridades municipales, pero me consta que en La Paz hay mucho más presupuesto para cultura”, dijo.