Roseanne se queda sin show, pese a sus excusas

La actriz Roseanne Barr, protagonista de la serie Roseanne, aseguró que el tuit racista contra una exasesora del ex presidente estadounidense Barack Obama lo escribió bajo los efectos de somníferos.

"Eran las dos de la mañana y era Ambien (una marca de somníferos) quien tuiteaba. Era el Día de los Caídos, además. Fui demasiado lejos y no quiero que me defiendan", tuiteó ayer, pero ya era demasiado tarde para que sus excusas no hubiesen provocado innumerables críticas en las redes sociales y de muchas celebridades de Hollywood.

Barr causó el martes una gran controversia al criticar a la afroamericana Valerie Jarrett, que fue asesora del expresidente de EEUU Barack Obama, asegurando que ella era como si “los Hermanos Musulmanes y la película El planeta de los simios hubieran tenido un hijo”.

El comentario fue la gota que rebalsó el vaso, de una suma de comentarios polémicos, para la cadena ABC, que canceló inmediatamente la serie, una de las que le reportaban mejor audiencia, y arguyó que las declaraciones de Roseanne eran "abominables, repugnantes e inconsistentes" con sus valores. La cadena ABC pertenece a Disney, que desde hace años hace campaña por la diversidad y la integración en cine y televisión.

“Su final se podía anticipar desde hace meses, porque Roseanne y sus discursos alineados con la ultraderecha y las corrientes de ‘fake news’ habían estado a punto de explotarles en la cara antes”, comentó Eneko Ruiz, del diario español El País, el que agrega que “Roseanne, que durante esta décima temporada ha tratado temas como su apoyo a Trump o la convivencia con unos vecinos musulmanes que creía que eran terroristas, se había dejado la mitad de su audiencia en el transcurso de sus nueve episodios”.

Incluso Sanofi, el fabricante de Ambien, se metió en la polémica y publicó un comunicado: "Aunque todos los tratamientos farmacéuticos tienen efectos secundarios, el racismo no es un efecto colateral conocido en ningún medicamento de Sanofi".

Uno de los últimos en reaccionar a la polémica fue el presidente estadounidense, Donald Trump, que apoyó a la polémica actriz. Su primera reacción en Twitter fue un mensaje en el que criticó al presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, por la cancelación de la teleserie. Donald Trump y Roseanne Barr se han apoyado mutuamente, ya que ambos han sido férreos atacantes de los demócratas y han demostrado su admiración mutua.

En un artículo que le dedica el diario El Confidencial argumenta también que la propia Roseanne, la ficción que la hizo famosa desde que se estrenó en 1988 y la convirtió en estrella, la misma que ha vuelto a la parrilla de la ABC para ser fulminantemente cancelada, es de todo menos políticamente correcta. “Su retrato de la clase obrera, doliente y esperpéntico, encajaba mejor en los años 80, década en la que no existían los escándalos virales”, concluye, mientras que la popularidad de Barr parece seguir en picada.

Debe saber que...

Inicios

Barr nació el 3 de noviembre de 1952 en Salt Lake City (Utah). Con tan solo 22 años se casó con Bill Pentland, un empleado de motel con el que tuvo tres hijos y experiencias que le inspiraron para su serie.



Consecuencias

Según la revista Variety, los episodios repetidos de la ficción han sido eliminados de varias plataformas y canales de cable y la agencia ICM Partners ha decidido dejar de representarla.