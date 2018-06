Rolling Stone publica su lista de las 100 mejores canciones del siglo XXI

La revista Rolling Stone reveló su listado con las 100 mejores canciones del siglo XXI, ránking que está liderado por Crazy in love de Beyoncé y JAY-Z.

De acuerdo a la publicación, el tema lanzado en 2003 "anunció la llegada de la súper estrella más audaz del siglo".

En el segundo lugar la revista ubicó a la canción "Paper Planes" de la británica M.I.A. y al clásico "Seven Nation Army" de The White Stripes en la tercera ubicación.

El top 10 de este listado lo completan "Hey Ya!" de Outkast, "99 Problems" de JAY-Z, "Maps" de Yeah Yeah Yeahs, "Runaway" de Kanye West, "Rolling in the Deep" de Adele, "Royals" de Lorde y "Last Nite" de The Strokes.

Los artistas con más apariciones fueron el rapero JAY-Z y el dúo Outkast con cinco cada uno, seguidos por Beyoncé y Kanye West con cuatro.

En el ránking aparecen dos canciones de origen latino, ambas ligadas al reggeatonero Daddy Yankee. En el puesto 91 está el rémix de "Despacito" que hizo Justin Bieber, mientras que en el lugar número 100 está "La Gasolina", uno de los primeros éxitos del puertorriqueño.

La publicación considera que esto representa "un punto de inflexión en el ascenso del reguetón hacia el dominio mundial".