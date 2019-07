Rodrigo Tapari ya no quiere cantar 'Una cerveza': estás son sus razones

Rodrigo Tapari no quiere saber más de seguir cantando 'Una cerveza', el éxito de cumbia que lo devolvió a la fama en varios países en 2017. El ex Ráfaga está rehabilitado de su adicción al alcohol por lo que cada vez se le hace más dificil encajar con la letra de la canción, en la que habla de un hombre que se aficiona a la bebida para dejar de beber.

Tapari cuenta que cuando llega a los boliches nunca falta el que le dice que "se toma una cerveza" por culpa de su canción, lo que le incomoda.

"Yo les digo 'no, yo la canto y no tomo, no hagan todo lo que dicen las canciones'. No es que reniego, pero es una canción que de a poco quiero limpiar de mi repertorio porque considero que debo dejar de cantarla", dijo Tapari en entrevista con Mirtha Legrand.

El cantante contó que el alcohol fue un triste acompañante de su vida como artista, y lo destrozo tanto física como mentalmente. "Muchas veces subí al escenario borracho. Me tomaba dos botellas de whisky antes de cada show", relató, por lo que no cree que sea bueno promover su consumo a través de sus canciones.

"Es un mensaje que no querés dar", dijo.