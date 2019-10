Récord de taquilla en Bolivia: En un fin de semana, 93.000 personas vieron el Guasón

Las cifras no mienten. El fin de semana los bolivianos se rindieron ante el Guasón, la última propuesta cinematográfica de Warner Bros. Un total de 93.000 personas asistieron a las salas de cine en el país, generando un ingreso de taquilla de $us 552.400.

Los datos fueron confirmados por la distribuidora en el país. “Quedó como película número uno en Bolivia, con un 83% de market share (cuota de mercado)”, explicó María Belén Lijerón, gerente de marketing de Warner Bros. Picture Bolivia.

El record de taquilla también ha sucedido en otras latitudes. La producción sobre los orígenes del enloquecido enemigo de Batman generó un estimado de $us 93,5 millones en Norteamérica. Este sitial actualmente estaba en poder de Venom, que el año pasado recaudó en su primer fin de semana $us 80,3 millones. Según informa el Hollywood Reporter, la cinta logró recaudar a nivel mundial cerca de $us 234 millones.

El escrutinio sobre la temática violenta del Guasón hizo que varias cadenas de cines en EEUU prohibieran a la gente asistir a las funciones con disfraces, mientras que las autoridades de algunas ciudades aumentaron la vigilancia policial en los establecimientos. Sin embargo, las preocupaciones por la seguridad no ahuyentaron a la audiencia.