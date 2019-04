Reconocen a Arredondo Ureña y De Lassaletta

Por sus aportes al quehacer cultural, los directores bolivianos Carlos Ureña y Yovinka Arredondo, y el argentino Jorge de Lassaletta, fueron galardonados ayer por los organizadores del Festival Internacional de Teatro Santa Cruz de la Sierra con el premio Marcelo Araúz Lavadenz.

El acto de premiación, encabezado por la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), se realizó en el Museo del Altillo Beni y las estatuillas fueron entregadas por el mismo Araúz, cuyo premio lleva su nombre desde hace cuatro años.

Sobre los premiados

De Lassaletta que radica en Tucumán, es un referente en su país del arte de las tablas y recibió el reconocimiento por su aporte al desarrollo del teatro en Santa Cruz a finales de los 70.

“Es mi forma de ser (hacer teatro). Cuando vine a Santa Cruz sentí que aquí había una efervescencia, porque era algo fundacional. He sentido la justificación de para qué hacer teatro, porque aquí era como un bien social. Los cruceños aman lo que hacen y aman a su tierra, entonces se ponen muy contentos cuando el vecino es artista o se caracteriza por algo. Allá no somos así. Santa Cruz me llenó de dignidad, en una época jodida del país, donde uno era pateado”, comentó De Lassaletta, en el programa radial Aquí Estoy de EL DEBER Radio 103.3, a pocas horas de recibir el galardón.

El director argentino realizó también un análisis de la escena teatral actual cruceña. “Sale la gente que tiene que salir. Hay una nueva dramaturgia, un nuevo concepto de la actuación que uno tiene que integrarla”.

Por su parte, Arredondo contó, en el mismo programa radial, que ella se inició en el teatro cuando estaba en el colegio. Lleva 23 años sobre las tablas y en este tiempo también ha formado parte de producciones televisivas, además de aventurarse por el mundo de la literatura.

“Recibir este reconocimiento es el honor más grande que un artista pueda recibir en este país. Justamente el año pasado reflexionaba con mucha tristeza si realmente valía o no la pena seguir en la brega de esta actividad, y sí, vale la pena. Gracias a APAC por este estímulo que me impulsa a seguir trabajando y a seguir creyendo que el teatro puede cambiar el mundo”, reflexionó Arredondo.

También con 23 años en las tablas, Carlos Ureña agradeció por el honor de recibir el reconocimiento y con total sinceridad demostró sorpresa, porque creía que este tipo de galardón se entregaba a las personas en el ocaso de la vida.

“Considero que me falta mucho por aprender y recorrer. Me parece que no es nada casual que el premio se llame Marcelo Araúz, siendo Marcelo una de las personas que más me ha apoyado moral y materialmente en más de una ocasión en mi trabajo como actor y le agradezco mucho. Estoy muy emocionado”, comentó el director y actor cruceño.