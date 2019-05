¿Quién ocupará el trono de hierro en el final de Juego de Tronos?

A pocas horas de conocer el gran final de la última temporada de Game of Thrones, las redes sociales explotan con las hipótesis de cuál de los personajes ocupará el tan ansiado trono de hierro.

Consultamos a seis fans y les preguntamos: ¿Cuál es el pronóstico para el final? y ¿Cuál es el final que personalmente desea?

Un gran pronunciamiento

Para nadie es un misterio que la última temporada ha sido una de las más criticadas, sobre todo a partir del tercer capítulo. Stephen King no ha ocultado su fanatismo y salió a defenderla. “Me encantó esta última temporada de GoT, incluyendo a Dani haciendo destrozos por todo Kings Landing”, escribió King. “Ha habido mucha negatividad acerca de la conclusión, pero creo que es solo porque la gente no quiere ningún final. Pero ya sabes lo que dicen: todas las cosas buenas…

Martín Díaz

PUBLICISTA

“Creo que Danaerys se queda con el trono, dejando establecido que era necesaria la destrucción de King’s Landing para ejercer su poder. Desde lo más profundo... quisiera que Arya se quedara con el trono, me encanta su personaje (aunque dudo que ocurra)”.

Rolando Schrupp

ING. CONSTRUCTOR

“No será un final Disney. En estas obras no hay buenos ni malos, sino personajes más cercanos a lo complejo de la realidad. Es muy probable que Azor Ahai (Aegon Targaryen, a.k.a. Jon Snow) sea quien “gane” el trono, Arya asesine los “ojos verdes” de Daenerys, Sam se convierta en Maester de Citadel y así se cumplan todas las profecías. Realmente espero que Azor Ahai traiga la luz, pero la Luz del conocimiento y la razón por encima de la fuerza con la que se gobierna este mundo, si no solamente hubiéramos visto que la “realeza” se forja con que tan despiadado y eficiente se es matando”

Zvonko Matkovic

EXCÍVICO

“Fiel a la serie, ¡creo que Daenerys tiene todos los números comprados y no va a sobrevivir, pero no se va a ir sola, se va a llevar a varios con ella! Al final la sangre y la familia van a primar y todos los Stark se van a unir para evitar que la nueva “Reina Loca” se quede con el trono. Me gustaría ver a Jon en el trono, pero no creo que pase. Sansa se volvió muy fría y manipuladora, pero la serie hace rato que viene resaltando el empoderamiento de la mujer así que puede ser. ¡Solo veo dos personas que pueden terminar en el trono, Jon y Brandon, Si tuviera que apostar, digo ¡Brandon! ¡Sorpréndanme!”.

Karen Heredia

ESTRATEGA DIGITAL

“Será un final que entre los fans les gustará al 50%. Me gustaría ver a Arya Stark sentada en el trono. Además, Jon Snow matará a Daenerys para salvar a su familia”.

Denisse Arancibia

CINEASTA

“Creo que Arya va a morir y no sé si sea ella quien cierre “los ojos verdes” de Dany. Espero estar equivocada con el hecho de que puede morir. Sansa quedará en el poder de alguna manera, es de los personajes más inteligentes disfrazado tras una aparente inocencia y torpeza con sus decisiones. Jon se va a ir al verdadero norte. Siento que Tyrion necesita demostrar que sus planes funcionan, la serie se lo debe. Dany también va a morir o abrirá toda una nueva puerta a la historia Targaryen que los productores de HBO seguirán explotando. Mi final más deseado es uno despiadado e impredecible, sin importar los detalles”

Federico Morón

ACTIVISTA

“Va a costar sangre. Me gustan mucho las decisiones de los guionistas, porque siguen trabajando en las miserias y en las bondades escondidas de los personajes. En lo más profundo de mi ser quisiera que Tyrion ocupe el lugar en el trono. Hace un tiempo puse un estado en Facebook que decía que Tyrion es el pueblo. De alguna manera el ‘cumpa’ agota el sentido común hasta más no poder. Su capacidad de análisis tiene que ver con su capacidad de entender la vida. Es una forma de demostrar que en el trono debería sentarse aquel que lo entienda y que no lo use para destruir”