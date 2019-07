Pulsos propone discutir sobre la presencia femenina en la música

Pulsos comienza hoy con una actividad que tendrá como protagonistas a las mujeres. El quinto ciclo del Mes de la música, el festival de conciertos acústicos organizados por el periodista musical Pato Peters, abre esta noche, desde las 20:00, en Meraki Teatro Bar (Ballivián # 159) con un conversatorio titulado Mujeres en la música, que contará con la presencia de Ana Lucía Dalence, Noni Castro, Lucía Carvalho, Carla María Vaca Díez y Lucía Camacho. El ingreso es libre.

Desde esta semana, y por las cuatro siguientes, se realizarán 16 actividades con la participación de 20 artistas nacionales y un artista europeo, en conciertos acústicos, y más de una veintena de panelistas en cuatro conversatorios sobre temas relacionados con la música. El programa de conciertos hasta este sábado incluye recitales de Carla María, Toro mecánico, Animal de ciudad y Julie Marin.

Oportunidades

Peters afirma que uno de los desafíos de Pulsos es el de incrementar la participación de las mujeres a lo largo del festival, apuntando a equilibrar la diferencia de género dentro de la música local. Por ello abren el ciclo con el conversatorio.

Lucía Carvalho valora la iniciativa y menciona la notoria desventaja de la mujer frente al hombre en la música local. “Partamos del mismo cartel de bandas que participan del festival, ¡la mayoría de los músicos son hombres!; entonces sí hay una falta de mujeres, por eso es importante discutir el por qué ocurre esto. Sabemos que hay mujeres que están haciendo música, pero ¿por qué no se las ve tanto?, reclama la violinista, poeta y activista, que formó parte de La luz mandarina.

Noni Castro se refiere a la necesidad de que las mujeres ganen espacios y que se sientan más parte de la industria. La integrante del grupo Noni &The Blasters, recuerda, que al igual que ella, existen otras mujeres compositoras y productoras, muchas de las cuales no están teniendo la oportunidad de que se conozca su labor. En ese sentido, Castro sugiere que eventos de este tipo no se cierren a un solo género musical, como el rock y que se abran a otros, en los que existen compositoras. “En el folclore hay muchas compositoras y es una muestra de que la apertura a otros géneros es totalmente positiva”, añade la artista.

¿El rock es machista?

Carvalho asegura que en la movida local hay machismo. “Está la figura del rock star, que, históricamente, se lo ha colocado como en un pedestal, que puede incluso acosar a sus seguidoras. Esa figura misma de las grupis alimenta esa imagen del roquero machista. En cambio, la mujer roquera tiene una postura de rebeldía más marcada, no está endiosada”, asevera Lucía.

También habla del acoso a la mujer: “Está presente y es permanente en el mundo del rock, además de esta idea de que si invitan a una chica a una banda es porque están pensando en que se va a acostar con algunos de los músicos. La mujer que entra en una banda está ahí porque le gusta la música, no por otra cosa”, finaliza.