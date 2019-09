Promociones se orientan a que los cinéfilos no se pierdan los estrenos

La asistencia al cine puede significar un gasto elevado, mucho más cuando se quiere ir en familia. Al costo de la entrada, que promedia los Bs 50, se suman el de las gaseosas y picadas. Por ello, las salas de cine han implementado promociones y ofertas permanentes, que promueven la asistencia o son la opción para quienes no quieren perderse los estrenos.

Los encargados de los cines coinciden en señalar que están identificadas las épocas de afluencia alta y otras en que en las salas tienen pocos asistentes, pero es porque las películas en exhibición no han logrado aceptación. Esa situación no se relaciona con el clima, sino con la disponibilidad de tiempo de los asiduos al cine, aunque, en general, el mercado ha experimentado un crecimiento de más del 50%, en los últimos años.

Si bien la llegada de nuevas plataformas de streaming, como Netflix y Amazon, no han mermado la asistencia a las salas. “El cine es una experiencia que para muchos es inigualable, por eso cada servicio tiene su segmento definido”, explicó Tatiana Monje de Cinemark.

En cuanto a la piratería, además de ser un delito en Bolivia, se ha convertido en la opción para quienes no pudieron asistir a una sala y se perdieron la proyección de un filme. “Mucha gente no se da el tiempo de ir al cine cuando se proyecta una película importante y luego tiene que recurrir a comprar videos piratas, porque ya no está en cartelera”, aseguró Rildo Barba, del cine Bella Vista.

Las promociones

Casi todas las salas tienen la promoción de los miércoles de dos por uno, es decir, que dos personas pagan una entrada. Esa oferta está disponible en Multicine, Cine Center y Cine Norte. En Cinemark la oferta es pagar la mitad de precio los miércoles y en el Bella Vista la misma promoción es para los que van al cine los martes.

Para José María Lahore, de Cine Center, las promociones en los paquetes de snacks son el fuerte, mientras que, en el Bella Vista, los lunes hay pipocas gratis y a dos por uno los jueves.

También existen convenios con instituciones bancarias. Así, por ejemplo, en Cinemark los clientes del BNB tienen descuentos los lunes y martes, en Multicine los clientes del Banco Económico reciben descuento los jueves y los del Banco Mercantil Santa Cruz pagan la mitad los martes.

A esa lista se suman los descuentos en la compra de entradas online, el 20% menos para la tercera edad y las entradas gratis para los cumpleañeros y para los menores de cuatro años.