Piraí Vaca pasea su arte por Bolivia con su gira Todos bajo el mismo cielo

Piraí Vaca, uno de los guitarristas más reconocidos de Bolivia, inició su gira Todos bajo el mismo cielo, con la que recorrerá cada uno de los nueve departamentos del país, tocando rock, pop, algo de jazz suave y música boliviana, todo junto en una sola guitarra.

El artista, con presencia en diferentes escenarios de varios países de América del Sur, del Norte, de Europa y de Asia, se presentará hoy y mañana, a las 20:30, y el domingo, en dos funciones, a las 18:00 y a las 20:30, en el teatro de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid).

Piraí estrenó su gira el 24 de mayo, en el Teatro Municipal de La Paz, mientras que el 25 y 26 deleitó a su público en el Teatro Nuna, y según afirmó, fue una experiencia extraordinaria. Primera vez en su trayectoria que hará una gira por las capitales de departamentos y tres poblaciones más.

“Me sorprendió mucho cómo toqué, no solo por la inspiración, sino por mi nivel técnico. Los cinco meses anteriores fueron una lucha intensa hasta días antes de iniciar la gira. Trabajé muchísimo en mis arreglos, en las técnicas y en superar mi lesión. No fue sino hasta que comencé a tocar ante el teatro lleno que surgió algo mágico y me invadió una tranquilidad extraordinaria, y doy un concierto memorable que me devuelve la confianza. Es el fruto por lo que trabajé tanto”, remarcó.

El músico, que ya dio dos conciertos en el Teatro Achá, de Cochabamba, el fin de semana pasado, volvió a los escenarios luego de seis meses de ausencia, durante los cuales se dedicó a recuperarse de una lesión en la mano y aprovechó para disfrutar de Amir Altazor, su segundo hijo, después de Casiopea, el primero con su actual esposa, Jacqueline Labardenz.

La gira, paso a paso

Cuando Piraí pensó en el nombre, Todos bajo el mismo cielo, no tenía ni un concierto fijado. Qué se iba a imaginar, dice, que significaría que Bolivia, bajo el mismo cielo, estaría unida a través de la música. Esto nos recuerda, prosiguió, que todos somos seres humanos, sin importar ideología, religión ni consignas políticas.

El periplo continuará el jueves 27 de este mes en Oruro. En julio estará en Tarija, Cobija, Vallegrande, Sucre y Potosí. En agosto visitará Trinidad, Samaipata y concluirá su periplo con un concierto en la Escuela Nacional de Teatro en el Plan 3.000.

“He vivido siempre con una necesidad de buscar en lo mental, físico y espiritual. Ahora ya no busco, sino encuentro. Eso me hace pensar que lo mejor está por venir, porque el florecer de la creatividad recién se expresa y empiezo a encontrar un equilibrio. Creo que debo deshacerme de todo aquello que no me deja tiempo para la creación artística, como publicar todos mis arreglos, entre ellos Alma Cruceña, que ha trascendido más allá de nuestras fronteras”, apuntó.