Persiste molestia de artistas y se movilizan por recursos

No hay acuerdo. A pesar de las declaraciones de Sandra Velarde, secretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía cruceña, que negó la reducción presupuestaria para la Dirección de Cultura, los artistas no bajan la guardia.

Ayer, una quincena de ellos se concentró en la plaza principal con una bandera cruceña y megáfono para exigir explicaciones sobre el destino de los recursos económicos y para cuestionar las razones del retraso en el pago de premios, de servicios prestados a la comuna, y además la disminución de talleres y conferencias. Durante el día las críticas también se sumaron en las redes sociales.

La primera movilización fue a las 15:00, en la puerta de Casa de Gobierno, y la segunda a las 20:00, en el mismo sitio, y paralelamente a la realización de la retreta, actividad semanal que no se salvó de la molestia de los artistas. “Es un secreto a voces que se gastan miles de bolivianos en el show que se monta cada jueves, en vez de gastar en arreglos florales y manteles, paguen a los artistas”, dijo la pintora Roxana Hartmann, que sigue esperando desde octubre de 2017 el pago por un taller para el adulto mayor.

Los cantantes también se unieron a la crítica. “El objetivo de la retreta es difundir la diversidad de la música oriental, pero todos los jueves se hace con los mismos tres artistas. El público cruceño tiene derecho a la rotación de cantantes, y ya que Santa Cruz carece de festivales, esta retreta debería ser una alternativa para que los artistas se muestren. Ahora es solo una retreta del alcalde, y gracias a los tributos de nosotros los cruceños el alcalde tiene su distracción personal cada jueves. Y espero que con esta opinión no diga: “qué sabe esta cunumi, porque ese es el denominador que usa él al dirigirse a una dama”, dijo Eleonora Cardona.

Guísela Santa Cruz también se pronunció sobre este tema. “Me siento excluida, no me siento cruceña, me siento como una persona ajena a mi pueblo, desvalorizada por el poco valor al trabajo que hace uno como artista y varios nos sentimos así. Es injusto, sé que son las mismas personas, he intentado hablar y me dicen “ya le vamos a hablar”, y sigo esperando”, lamentó, aunque reconoció que nunca se quedaron debiéndole y que lo más que tardaron en pagarle algún servicio fueron tres meses.

La prensa pidió la versión de los artistas



Solo una veintena



La protesta no movilizó a muchos artistas, pero ellos dijeron que continuarán fortaleciendo su lucha para que les paguen deudas de 2017 y para recuperar talleres, conferencias y especialmente la Bienal de Artes Visuales. “No podemos dejar que se siga avasallando la cultura, quiero una sociedad sana y con alma, en la Dirección de Cultura nos confirmaron que el presupuesto había bajado. Las bienales ponen al país en el mapa mundial del arte”, dijo Magenta Murillo.

Sobre la cantidad de asistentes, el gestor cultural Fernando Figueroa hizo una sugerencia: “Es un movimiento espontáneo que debe fortalecerse, es indicio de que hay gente preocupada, pero no basta con pedir presupuesto, también hay que trabajar normativas que garanticen ese presupuesto”, opinó.