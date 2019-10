'Perdón Cochabamba, estuve horrible': Andrés Calamaro se disculpa por el concierto de anoche

Después de terminar su concierto en Cochabamba, Andrés Calamaro publicó un post en Facebook en el que se disculpa por su actuación.

"Hace muchos años no ofrecía un concierto tan flojo, no podía respirar. No me levanté con el pie derecho esta mañana. Lo de recién fue una pesadilla, no tengo excusas", escribió el artista que poco antes había actuado en el Hotel Cochabamba y que mañana se presentará en Santa Cruz.

"Ni la altura es excusa, ni los horribles teléfonos en alto, ni el escenario; mía es la responsabilidad", dice Calamaro en una parte del mensaje y luego añade: "Asumir la voz cantante de un concierto que es mayormente cantado, exige capacidades extraordinarias que no tengo; puedo escribir, puedo grabar, puedo conversar… pero para cantar tanto estoy en mi límite".

Calamaro vuelve a Bolivia después de seis años con la gira 'Cargar la suerte', que arrancó en España y es el nombre del álbum que fue nominado en los Latin Grammy 2019.

Lee el mensaje completo aquí: