Paul McCartney lanzará hoy dos nuevos sencillos

I don’t know y Come on to me son los nombres de los dos nuevos temas que el exintegrante de Los Beatles Paul McCartney lanzará hoy, informó un comunicado publicado en su página web.

También se ha revelado su portada conjunta que incluye el nombre de McCartney insertado en una bandera española, así como guiños a otras culturas.

Se cree que estos lanzamiento son un adelanto de su próximo disco que está previsto para el último trimestre de 2018. Este será el primer álbum desde que editara New en 2013.

Sir Paul ha sido noticia, entre otras cosas, por su enorme éxito en solitario con la colaboración de FourFive Seconds, que grabó junto a Rihanna y Kanye West.