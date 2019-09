"¿Para qué voy a vivir?", el drama de La Chilindrina tras la muerte de su esposo

La muerte de Gabriel Fernández puso punto final a 48 años de matrimonio con María Antonieta de las Nieves, la actriz que personificó a La Chilindrina, en la popular serie mexicana El Chavo del 8.

"Mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se fue, no sé qué más puedo hacer, y no quiero decirles nada más. Porque tengo que pensar muy bien. Para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo", dijo la actriz, citada por Infobae.

María Antonieta y su esposo tuvieron dos hijos y trabajaron juntos. Gabriel Fernández era quien ponía la voz en el inicio del programa de El Chavo, con la frase "Este es el programa número uno de la televisión".

"No tienen idea, lo peor que me ha pasado en toda la vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo", dijo a su llegada a la funeraria donde dio el último adiós a su marido.

Gabriel Fernández falleció a la edad de 85 años y se encontraba internado en el hospital por una neumonía.