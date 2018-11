Óscar honorífico para el creador de la música de Misión imposible

El compositor argentino Lalo Schifrin recibió el Óscar honorífico de manos de Clint Eastwood, uno de sus grandes colaboradores en el cine, y culminó su discurso con la frase: "¡Misión cumplida!", en alusión a "Mission: Impossible", la sintonía por la que es conocido mundialmente.

"Creo que hemos hecho ocho películas juntos, Lalo. ¿Puedes subir y ayudarme a recordarlas? No puedo ver bien la pantalla", dijo Eastwood desde el atril de la sala Ray Dolby Ballroom, de Hollywood, donde se celebró la ceremonia.

Eastwood, de 88 años, ayudó a subir las escaleras a Schifrin, de 86, mientras sonaba la banda sonora que hizo historia en la televisión de la década de 1960 y que ha acompañado a Tom Cruise en seis películas de gran éxito.

"Sin esa música, Cruise habría fracasado en su primera misión y no habría habido cinco secuelas", apuntó divertida la intérprete Kathy Bates, que actuó en "The Bridge of San Luis Rey", cinta que contó con música del argentino.

Eastwood presentó a Schifrin con cariño y recalcó que les une el amor que ambos profesan por el jazz, además de sus películas juntos como "Dirty Harry" y sus secuelas. "El jazz era una música que se consideraba inmoral en mis tiempos", reconoció Schifrin sobre el escenario "No podía ir a comprar música de ese tipo porque estaba prohibido. Pero la música no tiene límites. Es un lenguaje universal", declaró.

En pleno discurso, Eastwood le comentó: "¿Te vas a llevar ya el Óscar?". Y el artista le replicó: "Tal vez. Me estás saboteando el discurso", provocando las risas de los espectadores.

La Academia de Hollywood emitió un emocionante clip repasando la trayectoria del músico, candidato a seis Óscar y autor de bandas sonoras tan icónicas como "The Cincinnati Kid" (1965), "Cool Hand Luke" (1967) o "Bullitt" (1968) "Este premio me emociona profundamente. Hoy recuerdo a mis padres, profesores, amigos, familia... y especialmente a mi mujer. Componer para cine me ha dado una vida de felicidad y creatividad, y este Ósca