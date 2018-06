Chaplin lo catapultó a la pantalla chica, y ahora le tocó elegir entre el teatro y la TV.

Oliver Montoya (32) abandonó las filas del elenco principal que lo hizo famoso, y al que su madre lo llevó de la mano cuando tenía 18 años, al ver su talento para hacer reír a todos en juntes familiares y fiestas.



El cansancio físico pudo más. El cuerpo ya le estaba pasando la factura por acostarse varias noches a la semana a la una de la madrugada y despertar a las cinco para estar en La Revista, de la red Unitel, además de grabar para la nueva serie de Unitel, Despéiname la vida, y hacer trabajos extras de forma independiente.

Y aunque por ahora estará alejado de las tablas, dice que ahí nació y ahí morirá. Solo espera recuperar fuerzas, pues según le dijeron sus compañeros de elenco, siempre tendrá las puertas abiertas.



¿Cómo tomaste la decisión?

Necesitaba descansar del trabajo nocturno porque Chaplin tiene funciones varios días a la semana, no solo viernes y sábados, y me resultaban duros esos días. Dormía a la una y despertaba a las cinco, a ratos sentía que mi cuerpo no daba. Cuando recupere fuerzas volveré, si se puede a Chaplin, o ya veremos qué me depara la vida. En Chaplin estaba desde el año 2011 y en Unitel desde 2012 cuando entré con Fuera de chiste, y en 2014 pasé a La Revista.

Era una decisión tomada hace tiempo, lo había hecho saber al director de Chaplin Adolfo Mier y él me dijo que entendía. Los socios me dijeron que vuelva cuando quiera, que estaban las puertas abiertas.



¿Chaplin te abrió otras puertas?

Claro que sí, Chaplin me ayudó muchísimo porque yo visitaba los canales con el elenco para promocionar el show. Me veían bastante ahí, varios productores me llamaron para que vaya a los programas, con el objetivo de hacer un poco de humor y así fue como me quedé.



¿Regresarás al teatro?

De volver, capaz que algún día seguramente suceda, sería bonito y se siente un poco de tristeza dejar atrás, pero sé que vienen nuevas cosas y mirar adelante me pone contento. La etapa de teatro no se cierra, ni idea, al teatro se vuelve porque se vuelve. Ahí nací y ahí moriré.

¿Cómo es trabajar en la TV y en teatro? La televisión es diferente al teatro, refiriéndome al tema del humor y a cuando empecé, porque al no tener en la pantalla el feedback de la gente, cuesta saber si lo estás haciendo bien o no, pero ya después con los comentarios del público en las redes sociales, podés ver que le gusta tu trabajo, o puede que no le guste tanto. Por ejemplo en el caso de la serie de Unitel Despéiname la vida, lo veo similar a grabar un spot porque tenés que repetir una y otra vez las tomas, esperar, ser paciente, es otra forma de trabajar.



¿Paga mejor la tele?

Ambos pagan lo mismo, incluso aseguro que hay meses en los que Chaplin paga más. Mi decisión solo tuvo que ver con un tema de recargar las pilas.



¿Tu personaje en Despéiname la vida?¿Cuándo empieza?

En la serie de Unitel estaré de un personaje bien pilluelo, se trata de un tipo maleantoso, que además es amigo de uno de los parientes del personaje de Grisel Quiroga. No sé cuándo empiece a transmitirse, oficialmente no han dicho en el canal.



¿Alguna película en la mira?

Por el momento no.



¿Alguna vez te compararon con personajes como ‘Ronico’?

Sí, en las redes sociales lo he leído algunas veces, pero no me hago lío con eso.



¿Aspiraciones en TV?

Me gustaría tener un programa como Late Night, de Jimmy Fallon, en el que pueda hacer monólogos y sketchs.



¿Siempre con Unitel?

Si se puede, belleza, igual están las redes sociales como opción, pero hay que trabajar bien el proyecto, tener un buen equipo, como guionistas, y una producción amplia. Apostaría por trabajar con situaciones con las que se identifique la gente.



¿Explotás tus redes?

Sinceramente no, me ha faltado el tiempo, pero ahora podré dedicarme un poco más a eso también. Actualmente en mi página tengo 90 mil seguidores.



¿Mucho tiempo en el humor?

Es bonito dibujar una sonrisa a un desconocido o mejorar el día a quien se levantó con el pie izquierdo. Por qué desaprovechar lo que mejor sé hacer.