Oliver Di Angel ya tiene su primer single internacional: Mentira

Sus sueños por ser reconocido en la industria de la música no se quedó sobre el escenario del Factor X cuando fue eliminado del concurso. Más bien fue un aliciente para cruzar las fronteras en busca de cumplir sus metas.

Oliver Di Angel vive en Santiago desde hace tres semanas y hoy ya se puede ver el fruto de su esfuerzo con su tema Mentira, un trap que fue trabajado con el productor y director Sebastián Delgado.

"Me vine a Chile con pocos recursos. Estando aquí encontré a Sebastián, quien en un principio no se mostró muy interesado en mi trabajo, pero luego de escucharme cantar me llamó y me propuso trabajar juntos está producción musical", contó Oliver, que planea visitar Bolivia en enero.

Mentira se filmó en la región de La Serena. Se tardó 60 horas en la grabación, en la que trabajaron ocho personas de SD Estudio y el resultado en un videoclip en formato 4k cine que lo podés ver aquí.