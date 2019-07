Ocho obras de Frank Lloyd Wright son declaradas Patrimonio Mundial

Un total de ocho obras arquitectónicas del siglo XX del estadounidense Frank Lloyd Wright (1867-1959) fueron declaradas Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En su cuadragésima tercera reunión, celebrada en la capital de Azerbaiyán, el Comité de Patrimonio Mundial incluyó en la lista de sitios culturales los edificios del afamado arquitecto, considerado el precursor de lo que es conocido como “arquitectura orgánica”, la armonía entre la construcción y la naturaleza.

El conjunto incluye edificios diseñados por Wright durante diversas etapas de su prolífica carrera y ubicados en todo Estados Unidos:

1. Museo Guggenheim en Nueva York.

Comúnmente conocido como El Guggenheim, es un museo de arte localizado en el número 1071 de la Quinta Avenida y la esquina de la calle 89 en el vecindario Upper East Side de Manhattan. Su construcción comenzó en noviembre de 1956 y finalizó en 1959. Desde la calle, el edificio parece una cinta blanca enrollada en forma cilíndrica, levemente más ancha en la cima que abajo. Internamente, las galerías forman un espiral. Así, el visitante ve las obras mientras camina por la rampa helicoidal ascendente iluminada, como un paseo Para su diseño, el arquitecto se inspiró en un “ziggurat”, templo babilónico piramidal escalonado, invertido.

2. Casa de la Cascada (Fallingwater) en Pensilvania.

Fue la casa de campo para Edgar Kaufmann, su esposa Liliane y su hijo Edgar Jr., dueños de unos grandes almacenes en Pittsburgh. Conocida como la casa de la cascada, fue construida entre 1936 y 1939 sobre una cascada del río Bear Run, en el condado de Fayette). Hoy es un monumento nacional en Estados Unidos que funciona como museo y pertenece al Western Pennsylvania Conservancy. La obra sigue los principios de arquitectura orgánica enfatizados por Wright en su escuela y estudio Taliesin, que consiste en integrar en una unidad (edificación) los factores ambientales del lugar, uso y función, materiales nativos, el proceso de construcción y el ser humano o cliente.

3. Templo de la Unidad (Unity Temple) en Illinois.

Sede de la Congregación Universalista del Templo de la Unida. Fue construido entre 1905 y 1908. Este fue uno de los primeros en los que Wright usó el diseño bipartito: dos porciones del edificio similares en composición y separadas por un paso inferior, con una sección mayor en una que en otra.

4. Casa Robie (Frederick C. Robie House) en Illinois.

La casa Robie, parece proyectada para una llanura, antes que para la estrecha parcela en esquina donde está emplazada en Hyde Park, un suburbio de Chicago. La vivienda fue diseñada para Frederick C. Robie, un fabricante de bicicletas, quien no quería que su casa fuera de estilo victoriano. Su programa era moderno: necesitaba un garaje, y un cuarto de juegos para los niños. También pidió que la casa sea a prueba de incendios y que las habitaciones no resultaran «cajas» y que no contuvieran decoración agregada.

5. Casa Taliesin en Wisconsin.

En 1911 el arquitecto construyó su casa y estudio cerca de Spring Green. Fue su casa, taller, estudio, laboratorio de arquitectura y lugar de inspiración durante casi toda su vida.

6. Casa Jacobs 1 (Herbert Jacobs House) en Wisconsin.

Diseñada y construida entre 1936-1937, la primera casa de Herbert y Katherine Jacobs está situada en el 441 Toepfer Street de Westmorland. Situada en una parcela de un acre en esquina, se construye en forma de L. Pareciera que abraza el terreno, dando la espalda a los fríos vientos del norte y protegiéndose de las vistas de la calle volcándose por completo al jardín, hacia el que se abren el salón y los dormitorios.

7. Casa Malva (Hollyhock House) en California.

Fue la primera residencia de Frank Lloyd Wright en Los Ángeles. La heredera de la industria del aceite originaria de Pennsylvania y entusiasta del arte Aline Barnsdall encargó Wright la construcción de la casa –que fue nombrada después con el nombre de su flor favorita– que funcionó como su propio lugar en la producción de obras de teatro de vanguardia. Más tarde se convirtió en un complejo de artes escénicas que incluía la residencia privada de Barnsdall. La construcción comenzó en 1919, pero se detuvo en 1921 cuando Barnsdall despidió Wright, principalmente debido a los costos de obra.

8. Casa-taller del arquitecto, Taliesin West, en Arizona.

Fue construida evocando las antiguas construcciones de la gente del lugar y tratando de utilizar mayoritariamente los mismos elementos. Fue construida entre 1937 y 1959.