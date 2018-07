Niegan disminución de presupuesto para cultura, pero reconocen ajustes

Ante persistentes reclamos de artistas por deudas impagas de premios y servicios, desde la Dirección de Cultura, la titular, Grisel Berlioz, reconoció una reducción del presupuesto para su unidad, según ella, debido a que el Ejecutivo Municipal priorizó el reordenamiento de los mercados.

La secretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía, Sandra Velarde, en entrevista con EL DEBER, indicó que, a diferencia de esas aseveraciones, los recursos económicos aumentaron. “En 2017 se ejecutaron Bs 20 millones en Cultura y este año se cuenta con un presupuesto vigente de Bs 22 millones para diversas actividades”, informó.

Para la funcionaria municipal, quizás el retraso en los pagos se deba a otras razones. “Lamentamos muchísimo, no es lo que hubiéramos querido; estimo que ha sido por reestructuración, no por deficiencia económica o porque no se apoye a la cultura”, dijo, a tiempo de negar rotundamente que el reordenamiento de los mercados tenga algo que ver. “Para los mercados tenemos un crédito que estamos cumpliendo.



También se pueden dar cuenta de que los montos para una infraestructura como la que hicimos no perjudica y lo verán en la modificación presupuestaria que aprobamos a través del Concejo y que ha sido remitida para su aprobación en instancia nacional. Nuestros créditos no llegan ni al 5% del presupuesto, lo que pagamos no incide en los programas de inversión”, aseguró.



La reestructuración

Durante esta gestión, el municipio cruceño ha sufrido modificaciones. La que fuera Secretaría de Cultura pasó a ser una de las cinco direcciones de la Secretaría de Desarrollo Humano, según Velarde, con un poco más de presupuesto que en la gestión pasada (dos millones adicionales). Sin embargo, admitió que toda reestructuración va acompañada de reducción del aparato burocrático y de gastos. “Hubo ajustes en todas las secretarías, más que todo en programas que involucran personal”, dijo, desechando rumores de iliquidez. “Ese concepto quiere decir que uno no tiene plata. Si no tuviéramos no aprobarían un presupuesto operativo, pero sí estamos ante la situación económica de un segundo aguinaldo, y apostamos por optimizar recursos, como siempre hemos hecho, en inversión”, arguyó.

Una fuente municipal explicó que en el Ejecutivo prometieron que, junto con la nueva estructura, habría una reforma del presupuesto. “La reformulación en detalle aún no llegó al Concejo y, como la Secretaría de Cultura desapareció para convertirse en una dirección de la repartición de Desarrollo Humano, el recorte puede hacerse efectivo allí. Además, hay que diferenciar entre presupuesto para mantenimiento de infraestructura (Casa de la Cultura, museos, etc.) y de pago del personal -ambos fijos y difíciles de recortar-, y el que financia programas culturales, que son los que se desarrollan como actividades para el ciudadano y suele manejarse como proyectos", dijo.



El duelo de los artistas



Uno de los mayores lamentos de los artistas, además de los pagos atrasados, tiene que ver también con la no realización de la Bienal Internacional de Artes Visuales, por primera vez en dos décadas, sembrando duda presupuestaria. Por esta inquietud es que el Movimiento

Artístico Presente convocó para hoy, a las 15:00, en la plaza 24 de Septiembre, una movilización que exige explicaciones de las autoridades ediles.



Sandra Velarde también respondió a la molestia por la Bienal. “No puedo decir si la responsable es la Dirección de Cultura, pero la respuesta la tiene que dar esa oficina; y no necesariamente tiene que ser por falta de presupuesto, la directora tiene que ver prioridades de acuerdo a su POA”, sostuvo.



EL DEBER intentó comunicarse, sin éxito, con Grisel Berlioz para obtener su versión.



Presupuesto en espera



La secretaria de Administración y Finanzas informó que la reformulación del POA ha sido enviada a la sede de Gobierno para su aprobación y que se le está haciendo el seguimiento necesario. “Es más, estamos tratando de viajar entre lunes y martes para eso”, adelantó.



El concejal Johnny Fernández confirmó que el nuevo presupuesto ya entró para conocimiento del Concejo Municipal, pero también dijo que no le han entregado el detalle. “Ya hice la petición de informe desglosado para saber partida por partida, es en el detalle en que uno puede identificar ítem por ítem dónde se hicieron los ajustes, queremos ver qué proyectos son los que sufrirán recortes”, informó.

Montos

Antes y hoy

Según Velarde, el año pasado la Secretaría de Cultura recibió Bs 20 millones y en esta gestión se destinaron Bs 22 millones para la oficina, que hoy es una dirección de la Secretaría de Desarrollo Humano.



En caja y bancos

La secretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía negó que exista iliquidez en el municipio cruceño y dijo que solo en caja y banco cuentan con Bs 280 millones. Reconoció que se harán ajustes en todas las oficinas, pero sobre todo en temas relacionados con contratación de personal.