Netflix aspira a llegar a los Óscar con 10 películas

Netflix anunció en las últimas horas el lanzamiento de 10 de sus productos más fuertes para los siguientes dos meses. Esas cintas serán también las aspirantes a algunas nominaciones en los Óscar 2020.

El plan de estrenos se inicia con The Laundromat, de Steven Soderbergh, sobre los Panamá Papers y disponible el 18 de octubre. Sigue con El irlandés, de Martin Scorsese, el 27 de noviembre y Los dos papas, de Fernando Meirelles, el 20 de diciembre.

La lista se completa con otros siete largometrajes: Dolemite is My Name (25 de octubre), The King (1 de noviembre), Earthquake Bird (15 de noviembre), Marriage Story (6 de diciembre), Klaus (15 de noviembre), I Lost My Body (29 de noviembre) y Atlantics (29 de noviembre).