Myriam Hernández cuenta por qué le tiene tanto cariño a Bolivia

Bolivia ocupa un lugar muy especial en el corazón de la cantante chilena Myriam Hernández, porque fue el primer país del extranjero donde se presentó en el inicio de su exitosa carrera musical. Este fue solo uno de los datos que contó de su larga trayectoria artística en la conversación que tuvo con EL DEBER, en plena redacción del diario. Este sábado se publica la entrevista en extenso en la edición impresa.

Los usuarios del Diario Mayor enviaron sus preguntas, a través de Facebook y correo, a la reconocida cantante. Uno de ellos preguntó qué significado tiene Bolivia para ella. “(Es) un país que quiero muchísimo. Conocí Bolivia como dos años antes de comenzar mis giras internacionales. Yo tenía grabada una sola canción, que se llama ‘Ay amor’, y recuerdo que el primer país que visité fue Bolivia. Entonces me trataron con tanto cariño, me sentí tan grande de salir de mi hábitat en Chile y viajar a un país distinto. Entonces, eso también me dio como mucho ímpetu para seguir mi carrera el año 1989, que ya comenzó a agrandarse a todo lo que es Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica”, respondió.

Myriam Hernández ofrecerá este sábado un concierto en Fexpocruz, evento que se transformará en una gran serenata a todas las madres de Santa Cruz y Bolivia. Cantará sus éxitos como ‘He vuelto por ti’, ‘Eres’, 'Tonto', 'Mío', ‘Huele a peligro’, 'Peligroso Amor', 'Te Pareces tanto a él', 'Mañana', 'La Fuerza del Amor', entre otros.

En 2015 Hernández se convirtió en la quinta artista de origen hispano en recibir el Premio de la Presidencia Latin Grammy y también ingresó al Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos en Estados Unidos.

Mira la entrevista completa: