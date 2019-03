Mujeres Creando propone una obra para abordar la sexualidad en las escuelas

Un compendio sobre sexualidad para mujeres con enfoque feminista es la propuesta del colectivo Mujeres Creando, que se presentará esta noche, desde las 19:30, en la sala Guaraní del Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz (calle René Moreno # 369).

Se trata de Soy lo prohibido, manual para conocer tu cuerpo por ti misma. El libro está dividido en 13 capítulos, cada uno de ellos escrito por integrantes de Mujeres Creando a base de los estudios e investigaciones realizados por el colectivo feminista, material que ha sido publicado en diversos soportes durante los últimos años.

“Proponemos a las mujeres que se atrevan a sentir placer, a no negarse el placer sexual y a no aceptar que nadie use el sexo como un instrumento de poder sobre ellas. Cada uno de los capítulos están basados en connotaciones culturales y sociales, que vienen especialmente de los sectores populares. Es una respuesta a la ola de conservadurismo que está gobernando en todas las regiones del país, una ola que pretende reinstalar conceptos arcaicos, como la virginidad, quitando el derecho a las mujeres de explorar su propia sexualidad”, explica la líder feminista María Galindo.

A través del manual, Mujeres Creando pretende interpelar al Ministerio de Educación, pues consideran que Ley educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez, no contempla la educación sexual en ninguna parte. “En la escuela te hablan del aparato reproductor de la vaca y del mono, y lo dicen profesores que dictan la materia de biología, los cuales ni siquiera han tomado clases de educación sexual. Resultado de esto es la cultura de violencia que reina en el país, porque en el colegio nace el bullying por temas relacionados con el sexo. Los chicos aprenden de sexualidad con la pornografía y las chicas viven totalmente desinformadas”, añade Galindo.

Durante la presentación de hoy estarán como invitadas Nelly Garzón, docente de la carrera de Psicología de la Uagrm y Magela Baudoin, escritora premio Gabriel García Márquez de Cuento 2015. El libro cuesta Bs 50 y estará disponible en el acto de esta noche y en Los deseos de la virgen (calle Arenales # 284).

La corrección, diagramación e ilustraciones también estuvieron a cargo de Mujeres Creando.