Muere el premio nobel británico V.S. Naipaul

El autor británico Vidiadhar Surajprasad Naipaul, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2001, falleció el sábado en su domicilio de Londres a la edad de 85 años, según informó ayer la cadena de televisión británica BBC.

Naipaul, nacido en Trinidad y Tobago -donde están ambientadas parte de sus novelas-, comenzó a escribir en los años 50 y fue ganador de numerosos premios literarios a lo largo de su carrera, en la que destacan títulos como Una casa para el señor Biswas o Un recodo en el río.

Naipaul nació en 1932 en el seno de una familia india. Creció en un entorno humilde. Se trasladó a Reino Unido a los 18 años tras recibir una beca de la University College, en Oxford.

Escribió su primera novela estando en Oxford, pero no fue publicada. Dejó la universidad en 1954 y encontró un trabajo en la National Portrait Gallery de Londres. «Cuando aprendí a escribir me convertí en mi propio maestro, me hice fuerte, y esa fortaleza está conmigo hasta hoy», declaró el escritor en 2010.