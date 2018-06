Es de los pocos artistas locales sin pelos en la lengua y en cada ‘post’ de Facebook que escribe levanta polvareda. No es ningún amargado ni mucho menos frustrado, pues lleva sobre sus espaldas no solo experiencia musical, sino también éxitos cosechados en base a su esfuerzo.

José Mrocheck, más conocido como ‘Joti’, vive desde hace cuatro años en Miami (EEUU), gracias a un contrato discográfico y fue elegido este año embajador de la música de Bolivia en Spotify.

“Ha sido un gran honor y nos ha ayudado mucho en abrir medios y mercado en otros países. Es una muy buena carta de presentación”, comentó el músico que se encuentra en Bolivia realizando giras por diversas ciudades. En Santa Cruz tocará este sábado 30, en el teatro Eagles.

Toca hablar



Sus ‘posts’ polémicos muchas veces están dirigidos a la música urbana, en especial al reguetón.

“A nivel industria, se le ha dado todo el dinero y marketing al reguetón y lo que está pasando en otros géneros ha sido ignorado”, lamentó, remarcando que está de acuerdo que a la gente le guste ese género, pero que la industria no debe olvidar del otro público, el que le gusta el pop o rock.



Cree que este género está evolucionando favorablemente, pero que en su caso no se animaría a cruzar la línea solo por una cuestión monetaria como ve que está pasando con otros colegas suyos. “Si hago una canción, le va bien otro ritmo, y siento que me gusta, lo haría, pero no me gustaría hacer algo por cumplir con la industria o con la moda”, respondió.

Nuevos proyectos



Aprovechando el buen momento por el que atraviesa la banda, Joti quiere adelantar algunos lanzamientos previstos para fin de año, pero para el inicio del segundo semestre.



“Llenamos el Teatro Municipal 6 de Agosto de La Paz y es un logro muy grande para mí, igual en el Teatro Achá de Cochabamba, se llenó completamente, siendo una banda de rock pop cochabambina no es algo muy común, al menos este género de música”, contó.



Por ahora se está centrando en escribir los temas y hay la gran posibilidad de que lance un sencillo trabajado con Andrés Saavedra, el productor con el que trabajó canciones como Dejaré de hablar de ti e Instinto animal.



Joti cree solemnemente que hay muchas bandas y músicos bolivianos que están haciendo un excelente trabajo dentro de las fronteras del país y que pueden triunfar afuera, destacando el trabajo que siempre ha realizado Octavia y también Matamba.



“Solo dos bandas de toda Bolivia me han escrito para preguntar el contacto de mis productores, ese es el problema. Tienes que arriesgarte, hacer preguntas y tratar de llegar a esta gente. Nadie va a venir aquí a buscarte”, puntualizó el músico cochabambino.

Detalles del show

Entradas

El precio es de Bs 60 y se venden en Burger King.



Invitados especiales

Becky Blue abrirá el show. Flavia Meyer Castedo cantará con ellos el tema Distante.



Integrantes

La banda está conformada por: Germán Gonzales (batería), Nelson Salazar (guitarra), Mariana Massiel (coros, ex Factor X), Hugo Delafuente (bajo) Luciel Izumi (charango), Cacho Romero (sonido), Joe Salinas (iluminación) y Marcelo Pelaez (coordinador y monitores).