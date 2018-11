Montaner promete una noche iluminada y eterna

“Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila...” seguramente Déjame llorar, uno de los temas más exitosos de Ricardo Montaner, será uno de los más coreados esta noche en el concierto que ofrecerá en el estadio de Real Santa Cruz y que forma parte de Ida y vuelta Tour, la gira más grande que ha realizado en sus más de 30 años de carrera musical.

Montaner, que regresa a la ciudad de los anillos luego de nueve años, llega hoy, a las 6:45, al aeropuerto Viru Viru y, como todas sus giras, estará acompañado de su esposa, la cineasta venezolana Marlene Rodríguez Miranda.

Carlos Paba, productor del espectáculo, comentó que el artista no ha tenido ninguna exigencia. “Es una persona muy humilde”.

Antes del arribo del cantautor, de 61 años, ayer llegaron 27 personas que forman parte de su staff para evaluar el escenario, el sonido y las luces.

Montaner se alojará en el hotel Camino Real y la única petición, en cuanto a la alimentación, es que su menú esté conformado por comida típica nacional y su-shi. Para beber solo agua, café, té, entre otras.

Agenda apretada

Sobre la posibilidad de que el artista realice un tour por la ciudad, Paba indicó que es casi nula, pues el viernes tiene que tomar el avión nuevamente rumbo a Cochabamba, donde también ofrecerá un concierto en los predios de la Feicobol.

“Es posible que allá tenga algún tour, pues recién regresará a Argentina el domingo 11 para continuar con la grabación del programa de TV La Voz”, informó el productor.

El intérprete de Tan enamorados, Me va a extrañar, La gloria de Dios, entre otros éxitos, subirá al escenario a las 21:00, pero previo a su presentación artistas nacionales amenizarán la noche. Los confirmados hasta ayer eran Las Malditas Infieles, Vanessa Áñez y Andrés Barba.

Sincero

Montaner, en una entrevista que realizó a Escenas de EL DEBER y que fue publicada este domingo, aclaró que él seguirá cantando en el mismo género que lo viene haciendo desde mediados de los 80.

“Yo no he pasado al género de música cristiana. Mi repertorio es el de siempre, canto en el género de música popular romántica con el que llevo prácticamente toda mi carrera. Por eso de este tema, por el momento, no hablo. Mi música no ha cambiado. El enfoque de mis canciones sigue siendo el amor”, indicó el artista, que en esta ocasión no quiso referirse a la situación política que atraviesa Venezuela, como generalmente lo suele hacer, sobre todo en sus redes sociales. “Como la ve todo el mundo. Evito hablar de ese tema”, respondió cuando se le consultó.

De lo que sí estamos seguros es de que Montaner mostrará sus atributos en el baile cuando toque Vamos pa’ la Conga.

El cantautor prometió que los bolivianos verán lo mejor de él sobre el escenario, que entregará una noche inolvidable para que de esa manera se vuelvan a enamorar.