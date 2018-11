Molotov descargará todo su power en Bolivia

En 1997, la banda mexicana Molotov tuvo un exitoso debut con ¿Dónde jugarán las niñas?, un álbum cargado de crítica social que generó gran controversia, pero también una excelente acogida de la crítica internacional y el público. Desde ese año no han parado. Hoy, con cinco discos de estudio, celebraron 20 años de carrera con un esperado MTV Unplugged que titularon El desconecte y que contó con la participación de la chilena Ana Tijoux en Hit me y una de las dos inéditas del material, Dreamers.

Este año también marca el regreso de Molotov a los escenarios sudamericanos y nuestro país está contemplado en su calendario. A Bolivia llegan de la mano de CDM Producciones, con su gira Verano Rock 2018, que contempla dos presentaciones: el viernes 30 de noviembre, en el Fexpo Arena de Santa Cruz y el sábado 1 de diciembre, en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo de La Paz. Las entradas se encuentran disponibles vías online y en las oficinas de Superticket. Los precios en preventa, según los sectores, son Bs 210 (frijolero), 360 (here we kum) y 660 (gimmi tha power)

¿Por qué tuvieron que pasar 20 años para que hicieran este MTV Unplugged?

Tito Fuentes: Se habían acercado un par de veces antes, pero sentíamos que no teníamos repertorio completo, suficientes canciones para que estuviera sabrosón, y luego las circunstancias de la gira, MTV se puso muy fresa un tiempo, se alejó un poco de la música. Ahora era el momento perfecto.

¿Cómo fue el proceso de hacer las versiones acústicas de canciones tan potentes?

Paco Ayala: Fue divertido y súper interesante, nos refresca como banda. El hecho de básicamente desnudar la canción, volver a como siempre empieza que es en un proceso acústico, sentimos que es la manera más natural de hacer una rola, entonces regresar a eso y darle forma y los arreglos fue divertido.

Acaban de cumplir 20 años de carrera, ¿cuál ha sido la clave para mantenerse juntos?

Ayala: Principalmente el respeto que nos tenemos los cuatro. Somos personas bastante diferentes, pero sentimos que siempre está primero la amistad.

Fuentes: Siempre hay mucho humor, lo pasamos muy bien.

Sus letras siempre han hablado de la contingencia, ¿cómo creen que conectan con las nuevas generaciones?

Ayala: Es que las cosas no han cambiado y no cambiarán, si somos reales. Una persona que tiene trece años y empieza a conocer el mundo, se da cuenta que una canción como Hit me habla igual del contexto actual o Frijolero, que es una canción que escribimos a principios del 2000 y sigue pasando exactamente lo mismo con el racismo, desgraciadamente. Por eso yo creo que suenan tan vigentes y esperamos que el espíritu de la banda siga llegando a las nuevas generaciones.

¿Habrá algo de El desconecte en la presentación que tienen en Santa Cruz de la Sierra?

Ayala: Va a ser un repaso de los 20 años, un show bastante variado con las rolas que sabemos que les gustan por allá. Volvemos a Santa Cruz después de 13 años y les prometemos descargar todo nuestro power.