Microficción, la breve forma de contar historias, en la FIL 2019

Los consagrados y los noveles se sentarán en una misma mesa durante dos días, hoy y mañana, de 19:00 a 20:30, en el salón Hernando Sanabria Fernández de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz (FIL), durante el III Encuentro Internacional de Microficción.

El objetivo de la cita, y del organizador, Homero Carvalho, es que los escritores con distintas trayectorias puedan conocerse, intercambiar libros, textos y dialogar con el público cruceño, especialmente con estudiantes de colegio y de universidades. Pero lo más importante, que además se genere una dinámica de contactos para que luego los autores bolivianos puedan ser publicados en el exterior, como ya ha ocurrido gracias al encuentro.

“El año pasado traje a Rony Vásquez, de Perú, un escritor de microcuentos que tiene ensayos, antologías del microcuento de su país, y que también dirige una revista, Preciosaurio. Ese contacto con nuestros escritores hizo que varios publiquen en su revista, una de las ediciones latinoamericanas especializadas en este género”, explicó Carvalho.

La inquietud nació en 1980, cuando Homero, exiliado en México, prestó atención a los microcuentos publicados en la revista El Cuento (ya desaparecida), de Edmundo Valadés. “Dije: ‘Qué maravilla contar historias en poquísimas palabras’”, recuerda. También conoció el trabajo del hondureño, nacionalizado guatemalteco, Augusto Monterroso, y ya con ese bagaje de conocimientos retornó a Bolivia en 1992, donde escribió su primer libro de microficción, Cuentos Súbitos.

“Debo reconocer que todavía no es un género muy desarrollado, aún somos muy pocos los escritores, una decena, que estamos publicando microficción, mientras que en otros países son numerosos. A veces se cree que el género no ha sido practicado por grandes escritores, pero no es cierto. Están, por ejemplo, Jorge Luis Borges, Cortázar, Hemingway y otros”. Sus esfuerzos apuntan a que la microficción en Bolivia supere la poca importancia que históricamente se le ha dado.

“Los estudiosos han determinado que como género tiene unas características diferentes del cuento mismo, con sus propias reglas de escritura”, explica.

Los invitados

Carvalho ha convocado a representantes de cinco países. Alberto Venza (Perú), escritor y director de la única editorial latina dedicada exclusivamente a microficción; Javier Perucho (Mé- xico), doctorado en Literatura y director del encuentro internacional de microficción de la Feria del Libro de México; Patricia Nasello (Argentina), que dirige una revista de microficción; Solange Rodríguez (Ecuador), considerada una de las diez escritoras latinoamericanas destacadas por El País; y René Andrés Silva (Chile), publicista, diseñador gráfico y gestor cultural que maneja la editorial Andesgraund, además de ganador de varios premios literarios.