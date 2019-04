“Mi hermano tiene autismo, epilepsia y esquizofrenia; él inspiró esta obra”

Es bailarina, directora de teatro e instructora de butoh, el estilo de teatro más raro e intenso del mundo. Vive en Suiza, donde dirige la compañía Cynthia González Dance Theater. Nació en La Paz. Es hija del boliviano y pionero del jazz Johnny González y de una polaca norteamericana. La obra que hoy y mañana presentará a las 19:00 en el Centro de la Cultura Plurinacional (René Moreno 369). Windspeedf400 es una obra de teatro físico, un estilo diferente al butoh.

¿Teatro físico. ¿Qué es? Está cerca de la danza o mezcla la dramaturgia con el movimiento corporal?

Vengo de la danza contemporánea, del ballet y del flamenco. Fui formada como bailarina en Estados Unidos. Hice una residencia con el Instituto Goethe cuando lo dirigía Jutta Weber. Esta obra es teatro físico, aunque soy bailarina y coreógrafa de danza contemporánea. Me formé en baile y luego en Suiza hice estudios de teatro. En Alemania me formé en coreografía. El teatro físico es movimiento, no es danza. Combina, según la obra, el lenguaje hablado, el movimiento y la coreografía. Hay texto en la obra y vamos a mostrarlo con subtítulos en español. Yo diré mis partes en español.

¿Por qué está el autismo como tema central en tu obra?

Es algo muy personal para mí. Me llena de muchas emociones. Tengo un hermano autista que tiene epilepsia y esquizofrenia fuerte. Me di cuenta que él piensa de una manera diferente, que tiene una ciudad de juegos. Hace cosas que no sé cómo sabe. Los autistas son gente que memoriza mucho. Pueden decir toda la guía telefónica de memoria y hablar de un tema sin parar, con detalle. Él sabe todo sobre el clima, sobre los huracanes. Me pregunto de dónde saca cosas tan detalladas. Quería entender su cabeza, de dónde vienen las maravillas que crea. Es un artista de escenas, usa papel y cartón y crea sus propias obras de teatro allá en Miami, detrás de la casa. Pensé “nadie le está haciendo caso a mi hermano, está en su mundo. Lo ignoran”. Es difícil ser autista, tener epilepsia y esquizofrenia en Estados Unidos. Dije: “Mi hermano es increíble”.

¿Qué pasó luego?

Gané una beca en Suiza para hacer una investigación sobre el autismo, que me llevó a diferentes países. En Sudáfrica trabajé con niños autistas de Ciudad del Cabo. Me dijeron que haga la investigación y que luego haga una obra. Pasé muchas semanas en Florida con mi hermano, observándolo, hablando con él, sacando fotos y videos de su trabajo. Fui a Wisconsin a hablar con el doctor Darold Treffert, el consultor de la película Rain Man(protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise). Vi que en la mayoría de los casos tienen epilepsia o alguna otra condición asociada. Tienen una memoria estupenda, como se ve en la película, en matemáticas, en pintura. Conocí familiares de personas con autismo. Encontré interesante el autismo ‘savant’, que son los sabios. Son muy inteligentes, genios en una o dos cosas, como un londinense que vuela 20 minutos en helicóptero y pinta toda la ciudad con detalles, sin fallar. O Kimberly Dickson, una joven mujer que escribía poesía profunda aunque estaba en silla de ruedas porque la parálisis cerebral le impedía moverse.

¿El nombre de la obra, Windspeedf400, alude a un fenómeno del clima, que tanto le interesa a su hermano?

Es la velocidad más intensa que puede alcanzar un huracán en la escala Fujita. Obtuve el dato de mi hermano.

¿Qué muestra en la obra?

Es un viaje artístico alrededor de un personaje femenino. Yo hago este papel principal, e interpreto a una autista. Piensa diferente y tiene una percepción del mundo distinta. Trato de mostrar esa percepción, cómo piensa, cómo escucha una persona autista; qué le duele, qué ama, qué quiere lograr. Mostrarla como una persona con sueños. Los actores que están alrededor son el mundo exterior. Ellos hablan mucho, yo poco; muestro la coreografía que hay en la cabeza de una persona con autismo.

TALLER SOBRE EL TEATRO MÁS RARO DEL MUNDO

El teatro butoh ha sido considerado como el más raro e intenso del mundo. Para enseñarlo hay que ser un maestro, capaz no solo de conectarse con sus emociones sino de guiar a otros hacia ese encuentro. Cynthia se considera una muy buena maestra. Dictará un taller sobre este tipo de teatro, nacido en el Japón de la posguerra. El taller se dictará de lunes a viernes, del 29 de abril hasta el 3 de mayo e incluirá danza contemporánea. Se hará una presentación el 3 de mayo a las 12:30. Las clases empezarán a las 9:00 y concluirán a las 14:00. “El butoh es una filosofía de vida más que otra cosa. Es un arte complejo y bello. Los actores y bailarines crean los movimientos con su imaginación. No se enseñan pasos, así que cualquier persona puede asistir. Algunos espectadores lloran, otros se marchan”.