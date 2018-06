Mägo de Oz acusa que quisieron incriminarlo y amedrentarlo

Cuando parecía que las aguas se calmaban, ayer nuevamente un turbión se apoderó del tema de la gira de Mägo de Oz en Bolivia. La banda de rock en español, a través de un video subido en sus redes sociales, denunció que intentaron sembrar pruebas en su contra durante su aprehensión en celdas policiales, además que aseguraron que los conciertos en Potosí y La Paz no se realizaron porque la productora boliviana (FM Rock, de Gustavo Tobar) no cumplió con los requerimientos técnicos que figuraban en el contrato.

Lo que dice Mägo de Oz

Según el baterista y líder de la banda, Jesús María Hernández (Txus), la productora no consiguió los equipos necesarios para la presentación de Diabulus in Opera, además que el espacio era reducido para tener a 60 músicos de la Filarmónica de El Alto y a 20 de la Sociedad Coral Boliviana.

También explicó que la lluvia caída el viernes 8 impidió que continuasen con el otro show (30 aniversario), que finalmente decidieron ofrecer a los seguidores.

Ivonne Cruz (road manager) agregó que el de Potosí no se realizó (sábado 9) porque el vocalista Javier Domínguez se sintió mal debido a una bronquitis que fue certificada por un médico en la sede de Gobierno. Asimismo, la banda indicó que durante la aprehensión de dos de sus integrantes y de Cruz, la Policía boliviana no los dejó comunicarse con la embajada española ni tampoco con algún abogado.

El violinista Carlos Prieto, uno de los aprehendidos, contó que cuando estaba en la dependencia policial, una persona se acercó a él y le puso una bolsa de un polvo blanco sobre la mesa, diciéndole que se le cayó en el auto en el que venía. El violinista negó ser el dueño de la misma, pues él fue trasladado en un auto policial.

Entre otras acusaciones, Mägo de Oz contó que la abogada contratada por el consulado de España en La Paz para defenderlo les mostró un documento en el cual decía que la banda debía pagar $us 50.000 a Tobar y ofrecer un show gratuito el domingo.

Lo que dice Tobar



El productor de FM Rock asegura que cuenta con todos los contratos de alquiler de equipos (consola traída de Argentina) para las presentaciones de la banda española, que incluso cuenta con los respectivos recibos de ingreso y salida de los mismos de Aduana.



Otra de las acusaciones de la banda es que en los seis shows que realizaron con Tobar en Bolivia, todos fueron con similares características a la hora de cumplir con el raider técnico. “Si es como dicen ellos, ¿por qué entonces aceptan trabajar conmigo?”, se preguntó Tobar.



Sobre la denuncia de implantación de pruebas en dependencias policiales, el promotor boliviano indicó que no era él quien debía dar respuesta a esto, sino la misma Policía. Se le consultó a Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz y respondió que no tenía información sobre el tema, vía WhatsApp.



Tobar lamentó que la banda utilice la excusa de que su vocalista se haya enfermado para no asistir a Potosí, cuando esa noche ellos estuvieron en el camerino bebiendo. “La doctora que firma ese supuesto certificado médico es una de sus seguidoras que estaba en los camerinos. Todo lo vamos a mostrar en una conferencia de prensa. Estamos preparando una demanda por incumplimiento de contrato y estafa, pues el mánager de España (Augusto Serrano) dijo que como pago por resarcimiento de daños depositarían a nuestra cuenta $us 30.000, cosa que no se hizo”, indicó Tobar.