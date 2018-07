Matamba pide que no se recorte el presupuesto municipal para cultura

“Me enteré de un temita que nos inquieta, vamos a creer que sea un ‘posible’ recorte del 70% de los ingresos a cultura. Si recortan la cultura recortan el arte, espacios para nosotros los artistas; cultura no es solamente eso, cultura son todas las cosas que forman a cada una de las personas de esta sociedad. Eso no está bien, nosotros queremos seguir regalando arte, seguir abrazando con danza, teatro, etc., pero si nos cortan los brazos se pondrá un poco complicado”, dijo el cantante Matamba a través de un vídeo, acoplándose al reclamo de artistas plásticos que en los últimos días han reclamado al Gobierno Municipal el retraso de diez meses en el pago de premios y talleres.

“El apoyo de todos ustedes, el cariño, que todos ustedes estén enterados de lo que está pasando con cultura, va a ser muy importante, entonces no dejen que nos recorten cositas, que quiten presupuesto a los productores que generan arte a esta ciudad y que nos permiten a nosotros mostrarnos, no dejés que recorten ese 2%, ¿ese 2% también lo querés quitar? No creo, sos buena gente. Volvamos a las raíces, sembrando cultura, queremos seguir haciendo arte. ¡Qué 2%!, ponele más”, pidió.