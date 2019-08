Marvel ya no podrá usar al Hombre Araña

La disputa entre Disney y Sony ha paralizado la coproducción de películas de Spider Man. El futuro de uno de los héroes más carismáticos, literalmente, pende de un hilo.

Sony es dueña de los derechos cinematográficos del personaje de Marvel, a pesar de que Disney adquirió Marvel Studios por 4.000 millones de dólares en 2009.

El desencuentro entre dos de los estudios cinematográficos más grandes del mundo significa que el presidente de Marvel, Kevin Feige, no prestará su visión a futuras películas de Spider-Man, y el personaje no aparecerá en las películas de Marvel de Disney, una serie llamada Marvel Cinematic Universe, o MCU, que genera más 22.500 millones de dólares en todo el mundo.

Cuestión de porcentajes

Disney ha solicitado una participación del 50% en las ganancias por las películas en el futuro, pero Sony quiere mantener el acuerdo actual, en el que Disney obtiene una participación del 5% de los ingresos de taquilla. Representantes de Disney y Sony no se han pronunciado públicamente sobre el tema.

Las dos gigantes de Hollywood acordaron en 2015 trabajar juntas en películas con el superhéroe, después de que varias de las películas de Spider-Man de Sony no tuvieran el éxito esperado. La primera cinta fruto de su colaboración, Spider-Man: Homecoming, de 2017, obtuvo $us 880 millones en taquilla en todo el mundo, el mejor resultado de la franquicia hasta el momento. La segunda, Spider-Man: Lejos de casa, de este año, recaudó $us 1.100 millones, un récord para la serie y para Sony.