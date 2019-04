Después de años huyendo de diversos hogares, Billy Batson se encuentra con Rosa y su esposo, Víctor. Billy es un adolescente que se transforma en Shazam, el superhéroe de DC Comics, que llega a la pantalla grande. Rosa es interpretada por la española Marta Milans, que conversó con EL DEBER sobre su experiencia en este filme.

¿Cómo calificas Shazam!?

Es una película divertidísima, que tiene un humor fantástico. Es como una Deadpool, pero para niños. Tiene varios componentes de humor, pero no es irreverente. Una de las cosas que más me interesa es ver la reacción de la gente que verá la película.

¿Qué hace de diferente esta película de las otras que se han hecho de superhéroes en los últimos años?

Es que esta es una película de superhéroes de niños y para niños. Shazam es la primera película en la que el superhéroe es un niño, es como el Big de Tom Hanks (Quisiera ser grande). Y fíjate cómo, desde los años 80 años que no tenemos una película con la perspectiva de un niño que habita en el cuerpo de un grande.

Hemos visto tantas películas de superhéroes, pero esta es como que apela directamente al corazón. En ese sentido ¿qué significa la historia de Billy Batson para ti?

Es un niño que se siente solo, que representa a los niños adoptados, que vienen de experiencias similares, de hogares destruidos. Es la historia de gente que fue rechazada por su familia. Por lo tanto, es la historia de todos esos huérfanos en el mundo, que son muchos, lamentablemente. El hecho de verse reflejados en esta película les va a dar mucha esperanza. Ese es el mensaje principal de la película, entre situaciones divertidas y aventuras de superhéroes. Y si les llega de esa manera a los niños, te lo aseguro que me doy por demás de satisfecha.

La película te llega de una manera especial, porque desde hace varios años vienes participando en varias organizaciones benéficas, que se centran principalmente en ayudar a los niños huérfanos…

Totalmente. Y al haber trabajado tanto con niños huérfanos, niños de hospitales y de haber colaborado con mis padres en esa labor, me di cuenta de que para ellos es muy importante sentir que tienen a su lado a alguien que quiere estar con ellos. Yo vengo de una familia que ha compartido ese sentimiento con mucha gente y hemos aprendido a reconocerlo en los que están dispuesto a dar cariño venga de donde venga.

Supongo que compartir los días de rodaje con el elenco también fue como una experiencia en familia…

Siempre. Por un lado, yo tenía mucho interés de pasar el tiempo con mis niños antes de rodar. Pero luego se dio que todos éramos como una sola familia. Organizábamos reuniones, nos juntábamos a comer, a ver películas, a divertirnos. Mi personaje de Rosa en la película se convirtió en mamá Rosa todo el tiempo de rodaje.

¿Que ha representado para ti interpretar a Rosa?

Me considero una persona bastante simple, no soy profundamente religiosa, pero sé que estoy perfectamente cuidada por un ángel de la guarda. Y cuando me dieron este papel y empecé a ver poco a poco el verdadero mensaje que tenía, independientemente de que sea de superhéroes, de que se vea en todo el planeta, siempre me pareció que estaba bien. El personaje de Rosa transmite algo muy positivo, transmite esperanza para aquellos que son desfavorecidos. Eso para mí significa mucho, es una forma de responsabilidad que yo asumí y que la quiero seguir tomando.