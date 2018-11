Mario Vargas Llosa debe más de $us 2,3 millones a Hacienda

En su edición digital de hoy, la revista española Vanitatis, señala que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de España le está reclamando al escritor peruano, Mario Vargas Llosa, 2,1 millones de euros (unos $us 2,3 millones)

Según la publicación, el Nobel de Literatura peruano no está de acuerdo con el reclamo del fisco español y por eso "sus letrados le aconsejaron mantener la deuda suspendida para que no entre en fase ejecutiva, mientras que pleitean para torcer el brazo a Hacienda por la vía administrativa y demostrar que la cantidad reclamada no es tal".

Vanitatis indica que Vargas Llosa decidió pedir una hipoteca privada con Hacienda por la cantidad que se le reclama y poner como "aval las escrituras de su casa en Madrid, la famosa propiedad de la calle Flora, ese imponente despacho con biblioteca de 280 metros cuadrados, en el corazón de Madrid".

Ahora bien, el citado piso no estaría a nombre del propio Vargas Llosa, que en la actualidad vive en Villa Meona, en la casa de Isabel Preysler y Miguel Boyer, sino de la sociedad holandesa Jurema BV, de la que Mario es accionista mayoritario, desde febrero de este año (anteriormente estuvo a nombre de otra sociedad).

La última vez que el escritor acudió a un acto público fue el pasado 29 de octubre en Barcelona en la presentación del libro Barcelona vuelvo a casa, de Manuel Valls. Unos días antes, el 12 de octubre, acudió con Preysler a la recepción en el Palacio Real, una cita en la que son tan habituales como en los premios Princesa de Asturias, donde también asistió junto a la socialité.