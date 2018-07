Manzanero canta, por primera vez, sus boleros en La Habana

El cantautor mexicano Armando Manzanero, que fuera uno de los ídolos más populares de la música romántica hace varias décadas, regaló hoy un concierto único a los cubanos con el que revivió aquella seducción con sus canciones más conocidas y algunas de sus más recientes producciones.



El tema "Somos novios" abrió el primer recital del octogenario cantante en Cuba, una hora después de lo previsto, en un escenario al aire libre instalado frente a la emblemática avenida Malecón de La Habana, donde se reunieron varios miles de espectadores, entre los que estuvo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



Este es el segundo concierto al que asiste el mandatario de la isla desde su llegada a la presidencia el 19 de abril último, tras presenciar el debut de la cantante italiana Laura Pausini junto al exitoso dúo reguetonero cubano Gente de Zona hace unas semanas en esta capital.

Luego siguió "Esta tarde vi llover" que el público coreó animado por el cantante, primero en ofrecer un concierto celebrado con energía limpia en la isla caribeña con lo que demostró su compromiso con la protección del medio ambiente.

Te puede interesar:



Antes de sentarse al piano para cantar "Voy a apagar la luz" Manzanero aprovechó un breve silencio para expresar su agradecimiento "a todo aquel que puso un granito de arena para que mis compañeros y yo pudiéramos tener el privilegio de estar en esta bendita tierra que es Cuba".



Entonces recibió a uno de los músicos cubanos invitados, el cantante de música tradicional Elíades Ochoa, quien integrara el famoso proyecto Buena Vista Social Club, que lo acompañó con su guitarra para entonar "El ciego".



Después llegaron su éxito "Contigo aprendí" con "Nada personal" compartió el escenario con la cantante mexicana Aramza, quien relató que conoció a Manzanero cuando le entregó el tema "Dime" para interpretarlo para la telenovela "Mirada de mujer".

También te sugerimos:



Aramza contó que desde hace más de veinte años mantiene una "complicidad musical" con el maestro Manzanero, de quien cantó en esta presentación el tema "Lo que sea".

Antes de entonar su canción "Como yo te amé", Armando Manzanero dijo a los cubanos que pertenece a la etnia indígena de Yucatán y afirmó: "Yo soy maya", aunque dijo que también tiene sangre europea en las venas.



Con el respaldo de su grupo musical, el compositor y productor musical de 82 años interpretó "Nos hizo falta tiempo", "No se tú" y "Esperaré", y enlazó una y otra canción con el recuerdo de anécdotas familiares y de su juventud que le inspiraron temas como "Voy a cambiar" y "Mía".

Junto a la cantante cubana Haila María Mompié sus voces se unieron en el tema "No existen límites" que también se hizo cargo de "No", una canción con un arreglo matizado con el ritmo de la salsa cubana.



Manzanero reservó casi para el final a su última invitada de la noche, la cantante cubana Omara Portuondo, la diva del Buena Vista Social Club, quien interpretó "Adoro", un clásico del autor mexicano quien se despidió con su título "Inolvidable".

Esta noche, el artista mexicano saldó una deuda con los cubanos que pudieron disfrutar de su concierto en vivo o en directo a través de uno de los canales de la televisión estatal de la isla.