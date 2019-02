Mañana arranca Carnaval toda la vida en EL DEBER Radio

Mañana de 17:00 a 18:00 los carnavaleros tienen una cita imperdible a través de las ondas de EL DEBER Radio (103.3 FM). Carnaval toda la vida es el nombre del programa que conducirá la exreina del Carnaval Roxana del Río junto con los humoristas Ian Vega y Andrés Salvatierra.

El productor Alex Meneses afirma que Carnaval toda la vida será un programa diferente, con una entrevista por día a un personaje que forma parte del acontecer carnavalero. Y como no podía ser de otra manera, agrega, mañana arranca la primera emisión de esta segunda edición, con Fátima Jordán, la reina del Carnaval.

“Tenemos el honor de iniciar con nuestra soberana, como invitada de lujo y tendremos entrevistas a reinas, comparseros, organizadores de festivales, artistas y representantes de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras, pero cabe remarcar que no será para nada acartonada ni estructurada, sino será más bien una charla amena y entretenida, con mucho humor”, resalta.

Los conductores también compartirán el micrófono con periodistas de Sociales y de Escenas, que son áreas que realizan la cobertura diaria de los acontecimientos carnavaleros y harán contactos en vivo con la gente en la calle e interactuarán por las redes.

La experiencia en radio

Tanto para Roxana como para Andrés será la primera vez en radio, mientras que Ian estuvo durante cuatro años realizando un programa radial de entretenimiento y humor. “Tengo experiencia en la conducción de programas de este tipo en la TV, pero en radio estoy haciendo mi debut y sé que lo haré bien porque es un mundo que me apasionó desde la primera vez me hicieron entrevistas durante mi reinado en 2014. En la radio me siento más suelta. Estoy segura de que con nuestro programa la gente se va a divertir porque tendremos mucha espontaneidad. Vamos a interactuar mucho con el público porque la gente está acostumbrada a ‘escuchar’ radio a través de las redes, por lo tanto sin moño y sin maquillaje no me voy a ir”, dice entre risas Roxana.

Por su parte, Ian remarca que Roxana le dará el toque de experiencia en reinados, Andrés hablará con total propiedad de la fiesta grande porque es un ‘carnavalerazo’ de toda la vida, mientras que él, que tiene habilidad en la producción y los guiones para eventos le pondrá la nota de humor.

Andrés dice sentirse feliz. “Soy un carnavalero de corazón y siempre carnavaleé de niño en las calles.

De solo recordar ya me dan ganas de salir encasacado a jugar con agua y espuma. El Carnaval es alegría, es volver a ser niños, es saltar, reír y compartir. Si logré hacerte desear carnavalear con estas palabras, voy a poder transmitirte alegría mientras me escuchas en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Les aseguro que se van a divertir”.