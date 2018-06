Los integrantes de Mago de Oz que se encuentran preparándose para dar una gira en Ecuador, adelantaron a través de redes sociales que darán a conocer 'su verdad' sobre el concierto cancelado en La Paz, que atribuyeron a incumplimientos en los pagos del empresario Gustavo Tobar, que a su vez los denunció por estafa e incluso los hizo aprehender por más de ocho horas.

La banda española de rock canceló conciertos en Potosí (sábado 9) e hizo cambios en los espectáculos en La Paz (viernes 8). Anteriormente tuvo problemas con la presentación de bandas locales (Ameba y Alive, el miércoles 6) que debía actuar como teloneras, lo que finalmente no ocurrió.

Este es su post de Facebook:

A través de su cuenta de Facebook escribieron: “Aquí tenéis un vídeo en el que el representante de la empresa de sonido nos indica que no podemos empezar el show en La Paz hasta que NO LES PAGUE GUSTAVO ROBAR, pues todavía no habían cobrado de los conciertos en Bolivia de Santa Cruz, Potosí y La Paz. (...) Con esta clase de tipejo hemos tenido que lidiar, pero mañana (este miércoles) os contaremos como sobornó a 4 policías (de los que daremos sus nombres, apellidos y rango) para encarcelar a 3 miembros de Mägo de Oz", señala la publicación.

Este es el video del que hablar:

La versión del promotor

A su vez, Tobar aseveró que se otorgó a la banda el escenario con las características que solicitaron, pero los músicos decidieron no hacer el concierto sinfónico, según él, porque preferían no haber un show de tres horas, según reporta Erbol.



Tobar, gerente propietario de FM Rock Producciones, calificó al grupo de "hipócrita" y afirmó que la promotora cumplió con los requerimientos del grupo llevando equipos de Argentina, a pesar de lo cual el día 8 no quisieron terminar el espectáculo por la tormenta que se registró en La Paz.



Esta es la entrevista que Tobar comparte en redes:

Los músicos junto a su mánager fueron detenidos por más de ocho horas el sábado 9 por una denuncia realizada por FM Rock Producciones, por incumplimiento de contrato ante la cancelación del show en Potosí.