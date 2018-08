MTV 2018, entre la esencia latina y el intento de tributo de Madonna

El Radio City Music Hall de Nueva York fue testigo de uno de los premios más esperados de la música: los MTV Video Music Award (VMA), que este año celebró sus 34 años y que coronó a la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello como la gran ganadora de esta versión.

Cabello se alzó con los premios de las categorías más importantes: artista del año y video del año por Havana, tema en colaboración con el rapero Young Thug.

Otra joven promesa de la industria que marcó presencia en esta nueva edición del VMA fue la rapera neoyorquina de origen dominicano de 25 años Cardi B, que recibió tres de los 10 premios a los que aspiraba: mejor nuevo artista, mejor colaboración por Dinero, que interpreta con Jennifer López y DJ Khaled; y canción del verano con I like it, junto a Bad Bunny y J Balvin.

Otra artista de ascendencia latina que se llevó premio a casa fue Jennifer López, quien recibió el galardón Premio Michael Jackson por su contribución a la cultura pop.

Lo que debió ser un tributo terminó siendo un relato de su vida

Mal parada

Uno de los momentos más importantes de la noche fue el tributo de la reina del pop Madonna, a la recientemente fallecida reina del soul, Aretha Franklin.

Su intervención, que duró 10 minutos y que suponía hablaría de la carrera y el legado de la intérprete de Respect, fue más bien un relato de su carrera, rememorando sus días como aspirante a cantante y bailarina y como ella misma eligió una versión a capella de (You make me feel like) a Natural Woman para una prueba que terminó por ser clave en su carrera.

El homenaje causó molestia para los fans, artistas y activistas sociales, criticando que lo que debió ser un tributo a Franklin, terminó siendo un espacio de Madonna.

“Quien quiera que haya elegido a Madonna para rendir este tributo, o lo que sea, a Aretha Franklin debería ser despedido ahora mismo”, tuiteó Alicia Garza, del movimiento Black Lives Matter.