Luis Miguel vuelve a poner de moda estas 5 canciones

Netflix hizo explotar la 'Luismimanía', gracias a la miniserie que recrea la vida del cantante, ya que en las últimas semanas el buscador Google se ha visto tomado por sus fans, en especial al día siguiente del estreno de un nuevo capítulo.

Tanta es la tendencia de Micky que los millenials también se vuelcan a YouTube para visualizar éxitos ochenteros como 'Cuando calienta el sol'. La serie de 13 capítulos, ya liberó 11, en cada uno lanzó un éxito reeditado por el protagonista que da vida a Luis Miguel, Diego Boneta.

Aquí, cinco temas que están sonando con potencia y que volvieron a las radios de Latinoamérica.

1) Será que no me amas

Es una canción del grupo estadounidense The Jackson 5 llamada Blame it On The Boogie. "No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia"...

2) Tengo todo excepto a ti

Un hit que la serie le dedicada a Marcela Basteri, la madre de Micky, que desapareció hace más de 30 años.

3) Cuando calienta el sol

Hit que forma parte del álbum Soy como quiero ser, de 1987. Escrito muchos años antes por Rafael Pérez, Carlos Rigual, Mario Rigual y Carlos Alberto Martinoli, la canción fascinó enseguida y se volvió himno veraniego, según publica el diario argentino Clarín.

4) Culpable o no

Una canción que volvió a ser hit tres décadas después. El tema volvió a sonar en estaciones de radios tras la culminación del capítulo que revela los motivos de la ruptura de su relación con Mariana Yazbek.

5) La incondicional

El video fue filmado en el Colegio Militar en la Ciudad de México. La historia relata cómo un joven que se alista a la Fuerza Aérea Mexicana se separa del amor de su vida. La serie recreó el momento.