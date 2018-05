Luis Miguel, la serie que calienta Netflix y se convierte en fenómeno

Cada domingo, desde el 22 de abril, millones de espectadores se sientan frente a la pantalla chica para saber una vez más algún nuevo secreto sobre la vida de uno de los cantantes consagrados más importantes del mundo hispanoparlante: Luis Miguel.

Netflix se ha calentado aún más con esta serie, que en su primera temporada cuenta con 13 capítulos y que cada inicio de semana genera algún hecho relevante noticioso.

Para descargar la ira

La naturaleza de una superestrella como Luis Miguel produce leyendas. El seno de su familia, la Gallego Basteri, tiene sus claroscuros, posiblemente una de las partes más complicadas de entender es la dinámica de Luis Rey y su hijo, el artista.

El personaje del padre ha sido tildado de cruel; sin embargo, Piñata Feliz, un negocio de piñatas en Ciudad Juárez, expuso fuera de su local una figura del progenitor y ya se ha comenzado a buscar con mucho interés tener una pieza del complicado padre.

Adilene Sánchez, propietaria del negocio, señaló a HuffPost México que la pieza tiene un costo de 500 pesos (aproximadamente Bs 175) e incluye palo y dulces.

Todos quieren oírlo



Tras el cuarto episodio, estrenado el domingo 13, en el que se muestra la historia detrás del tema Culpable o no, uno de los éxitos más renombrados de El Sol, se ha dado a conocer que la cantidad de reproducciones de la canción en streaming alcanzó un nuevo récord.

De acuerdo con información de Spotify, la canción de Luismi, inspirada en su ruptura con su primer amor, la fotógrafa Mariana Yazbek, aumentó su cantidad de escuchas hasta un 4.000% respecto a lo promediado en abril, alcanzando además el puesto uno del ranking de lo más escuchado en México.

Pero esto no solo ha ocurrido con esta plataforma. En YouTube los usuarios han comenzado a escribir sus percepciones respecto al tema. “Aumentaron sus likes. Tenía 9 o 10 millones, subió cuatro millones por la serie. Eso habla de que la serie le ha dado un plus a Luis Miguel...", escribió Alonso Contreras en un video de la canción que lleva más de 15 millones de visualizaciones.



El nieto de un famoso



Luis Miguel es interpretado por Izan Llunas en su niñez, quien se ha robado las miradas por su talento y ternura.

El cantante español de 13 años es hijo de Marcos Llunas y nieto de Dyango, y se ha lucido en interpretar temas del músico mexicano en la serie, destacando Soy como quiero ser, La Malagueña y Una copa de vino.

Izan contó a la revista Vanity Fair cuánto le costó interpretar al cantante. Tuvo que tomar clases con un coach para no tener el acento español y aprender canciones de Luis Miguel y Luis Rey.



¿Y la madre?



El paradero de Marcela Bastieri, mamá de Luismi, ha sido una gran incógnita durante varios años, incluso para él mismo.

La serie revive las diversas teorías que existen en torno a eso e incluso comenzó a circular en redes un video de una vagabunda parecida a la italiana.



La mujer fue captada por las calles de Buenos Aires hace unos meses y además de tener facciones similares a Marcela, al ser interrogada, parecía que podría tener algo que ver con el cantante.



Los usuarios y los medios se esmeraron en viralizar el video, pero resultó que no era su madre, sino una mujer española cuya familia la daba por muerta.



Su nombre es Honorina Montes y hace 24 años fue enterrada simbólicamente en San Julián de Bimenes, un pequeño pueblo de Asturias, en España, tras haber desaparecido sin dejar rastro. Ahora, gracias al video, Rubén Montes, hermano de Honorina, se enteró que sigue viva y vagando por las calles bonaerenses.



Los cameos...



El mismísimo Luis Miguel apareció en el primer capítulo, pero no fue el único personaje de la vida real que se ve.

Es cierto, no todos son tan populares, pero son guiños importantes en la vida de El Sol y solo un verdadero conocedor se percató.

Los primeros en aparecer fueron dos personas brindando, apenas unos segundos más tarde de que figurara Luismi en la discoteca Baby O de

Acapulco, cuando presentan el video Cuando calienta el sol. Son nada más y nada menos que el empresario Miguel Alemán Magnani y su esposa, Vanessa Serrano. Luis Miguel y Alemán son amigos de toda la vida.

Ahora toca esperar qué novedades saldrán este domingo.