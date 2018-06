Luis Fonsi lanza su nuevo sencillo en concierto en Quito

El artista puertorriqueño Luis Fonsi eligió la capital ecuatoriana para presentar mundialmente su nuevo sencillo "Calypso", que combina la esencia romántica de sus inicios y su raíz "boricua", en un concierto que cautivó a más de 6.000 espectadores.

El Coliseo General Rumiñahui, el escenario cerrado de mayor capacidad de Quito, se convirtió en un espacio íntimo y sala de baile al mismo tiempo, con una producción efectista gracias al juego de luces y tres pantallas que envolvían al autor al interpretar sus canciones, que hipnotizaron al público desde el primer momento.

El espectáculo arrancó con una cuenta atrás de un minuto, que testó los nervios a sus seguidores y al llegar a cero saltó al escenario acompañado por media docena de músicos y bailarinas que derrochaban energía y no tardaron en contagiar su ritmo.

"Tanto para Nada" fue la primera canción elegida por el músico que este año cumple dos décadas de trayectoria, y que fue desgranando un repertorio donde no faltaron letras de sus inicios más románticos y que permanecían intactas en la memoria de sus admiradores como "No me doy por vencido" o "Llueve por dentro".

Sus seguidores coreaban cada una de las canciones y muchas de las admiradores siguieron casi sin pestañear la actuación, sosteniendo algunas carteles con frases como "20 años Fonsi", alusión a su carrera como cantante.

El artista que llevaba un sencillo pantalón negro, camiseta de lentejuelas y una chaqueta negra, advirtió a sus seguidores de que la noche estaba empezando.

"Esta noche se trata de ustedes, de nosotros y nada más", dijo antes de interpretar "Apaga la Luz", con una animada coreografía.

A lo largo de la presentación fueron constantes los halagos al público y las referencias a la capital ecuatoriana al asegurar que estaba "feliz de estar en Quito".

El coliseo se llenó de emoción cuando interpretó "Llegaste tú", canción que escribió para su hija y con la que reconoció: "Cada vez que la canto se me llena el corazón de amor".

Joaquín Vegas, uno de los asistentes, aseguró que se enteró hace un mes de que su madre le había comprado entradas para el concierto. "Me puse como loco, frío de la emoción", dijo a Efe minutos antes de poder ver de frente al artista puertorriqueño.

La presentación reunió a un público de todas las generaciones entre los que figuraban Fernando Del Hierro y su esposa Carola López, que corearon con fruición las canciones de Fonsi.

Fonsi compartió escenario con el artista ecuatoriano Daniel Betancourt que conmemora sus 10 años como artista y que desde el principio puso a bailar a los espectadores con "Exótica".

También fueron teloneros la agrupación colombiana Bacilos, popular por sus temas como "Mi primer millón", y "Tabaco y Chanel" que llegó a Quito luego de 10 años, con su nuevo sencillo "Por hacerme el bueno".