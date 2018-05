Para Luciano Pereyra, hacer La vida al viento fue empezar desde cero. Su última producción se ha convertido en un símbolo del momento especial que vive el artista, que está de vuelta en Santa Cruz de la Sierra. Un festival fue la excusa para tenerlo acá en 2010 y hoy es este trabajo el que hace posible que esta noche le cante a sus seguidores incondicionales. El salón Guarayo de Fexpocruz es el lugar elegido para el recital, que se llevará a cabo desde las 21:00.

“Fueron cuatro meses en EEUU grabando y componiendo. Cuando terminamos, parecía que algo le faltaba. Entonces pensé ‘hay que dejarlo fluir, hay que dejar la vida al viento’”, explica el cantautor argentino sobre el origen del título del disco. “Cuando lo escuché por primera vez, no sabía que tenía tantas cosas por decir”, añade.

La décima placa discográfica del autor de Sin testigos es mucho más que un estado de ánimo y una forma de expresión. La vida al viento es un reflejo de la policromía sonora que gobierna la región y una prueba de que el oído de un artista no está exento de lo que suena en el mundo. “Este es uno de los discos más románticos y folclóricos que tengo”, afirma.

Para muestra basta el primer tema de los 10: Como tú. La canción, que se está escuchando en todas las fiestas y cuyo video lleva casi 100 millones de visualizaciones en YouTube, tiene todos los ingredientes que señala Pereyra, quien aclara que no se trata de un reguetón. “Como tú es una cumbia, con un loop que puede ser de reguetón. Si vos sacás eso, tiene charango y guitarra, entonces puede ser un carnavalito o un huaiño tranquilamente. La fusión y la presencia del folclore está”, asegura el cantautor e indica como uno de los responsables de la magia que tiene el disco al productor colombiano Andrés Castro.

De cerca

Un alboroto fue el que se armó ayer al mediodía en Viru Viru. Las protagonistas fueron las integrantes del club de fans de Luciano, que recibieron con gritos y canciones a su ídolo.Más tranquilo, el artista recibió luego a Escenas en el hotel Radisson, donde, además de hablar del disco, se refirió a las cosas esenciales de su vida:

La música

Se disfruta. Yo disfruto hacerla. Es un modo de vida. Crecer haciendo música, ir al colegio, pasar de la niñez a la adolescencia y a la juventud, acompañado de música, fue algo muy lindo. Comenzar desde pequeño me hizo amarla desde un principio.

El folclore

El folclore es parte de la identidad y de la esencia musical de cada uno. Lo importante es que la música te da la posibilidad de poder mezclar las cosas que nos identifican, porque todos tenemos algo en común. Hoy en día la música está mucho más globalizada y me parece fantástico tener la oportunidad de juntar todos estos elementos, que son propios de cada país.

Sus padres

Mi padre (Juan Ángel Pereyra) me ha dado la pasión por la música y mi madre (Ángela Gutkoski), la razón. Él me decía volá, soñá, sentí, entregate, etc. Ella me decía estudiá, agarrá la guitarra, sentate al piano o cantá, pero dedicale horas al estudio.



Horacio Guaraní

Lo extraño mucho. Compartimos tantas horas juntos. Cuando llegaba de gira dejaba las valijas y me iba en bicicleta a su casa a conversar bajo un árbol de la vida, de literatura, de música y a tomar un vino o un mate. Hacer silencios. ¡Era tanta información junta en ese hombre! Me dejó grandes enseñanzas y muy lindos recuerdos.

Deportes

Fútbol, tenis, boxeo, bicicleta, correr. Me encanta hacer deporte. Soy un futbolista que trabaja de músico, pero que también soy muy feliz haciendo música. Soy un hincha de Boca, feliz por ser bicampeón.

Rock

Me gusta mucho. Una de mis bandas favoritas es Guns N’ Roses. De roqueros argentinos, te menciono al gran Spinetta. Ciro también es uno de mis principales referentes.

El asado (churrasco)

Me gusta porque no es solo el sabor de la comida, sino lo que conlleva el asado. Desde que se prende el fuego y se empieza a asar la carne hasta poder compartir con los amigos y la familia. La charla alrededor del fuego. Esas filosofías baratas de vida que giran en torno a la parrilla. Es la verdadera red social que me interesa. Eso no tiene precio.

Discos favoritos

Use your Illusion I y II de Guns N’ Roses. Cada vez suenan mejor, se nota que fueron grabados en cinta por la definición del sonido. Después me gusta Older, de George Michael, y Wandering spirit, de Mick Jagger.

Una película

Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore). Cada vez que la engancho y suenan los primeros acordes de esa orquesta de cuerdas, se me pone la piel de gallina.

Un libro

El penúltimo sueño, de Ángela Becerra. Una novela muy interesante y divertida.

Un lugar para vivir

Mi casa. Un lugar para volver siempre. Aunque también me gusta hacerme parte del paisaje de cada lugar al que voy.

Más detalles

Las canciones

Cómo tú, Es mi culpa, Llegaste, Vuelve, Que suerte tiene él, Quiero volver, Loco, En busca de los dos, Si estuvieras aquí y Me gusta amarte son los temas de La vida al viento.



El concierto

Será hoy, desde las 21:00, en el salón Guarayo, de Fexpocruz. Las entradas tienen estos costos: Bs 750 (oro, mesas numeradas), Bs 500 (plata, mesas sin numerar) y Bs 250 (general).