Los monstruos literarios invaden el pabellón infantil de la FIL

Al ingresar al pabellón infantil en la Feria del Libro de Santa Cruz, los niños son recibidos por la dama y el caballero del saber, quienes les enseñarán un mundo lleno de monstruos, hombres lobo y vampiros a través de la literatura, la música y las obras de teatro.

El pabellón también se une a los festejos por los 200 años de la publicación de la novela Frankenstein, de Mary Shelley, y ha armado toda una programación en torno a ello: “La aventura comienza cuando los villanos del reino del saber: Ignorancia, Superficialidad y Aburrimiento logran secuestrar y controlar a los monstruos de los libros más famosos para atacar otros relatos y épocas sembrando caos con el fin de que las historias tan conocidas se alteren y desaparezcan”, dice la consigna de este espacio, que estará activo los 11 días de la feria.

La idea principal este año es la de recrear a los personajes de los libros y a sus respectivos autores en dos tipos de actividades: la presentación teatral y la actividad pedagógica. En ambas, se tocará el mismo tema para reforzar y garantizar el aprendizaje lúdico y didáctico mediante la diversión y las artes.

Todos invitados



Miguel Mostajo, director del pabellón infantil, indicó que son 10 estands con los que se encontrarán los más pequeños en la feria: cinco con monstruos de la literatura infantil, como el Grinch del Dr,. Seuss, los monstruos de Maurice Sendak, y también los que se encuentran en la saga Benjamín, de Sarah Mansilla. Los otros cinco estands tienen personajes de la literatura universal, como el hombre lobo, Frankenstein, y Cthulhu, de H. P. Lovecraft.



“Cuando nos juntamos con Sarah Mansilla dijimos que no teníamos que quedarnos fuera del homenaje a Mary Shelley, así que planeamos reunir a monstruos importantes, descartamos algunos porque eran creaciones mitológicas, y lo que queríamos era monstruos creados por la literatura”, explicó Mostajo.



Cada estand intenta desarrollar alguna habilidad de los niños, por ejemplo, el de Frankenstein impulsa la imaginación, fomenta la creatividad y estimulación del movimiento a través de la motricidad fina y gruesa; y el de Drácula motiva una actitud constructiva y responsable con el medioambiente, comprensión del cuidado del entorno y la familiarización con la lectura.



Asimismo, todos los días se desarrollará la actividad denominada Farmacia de la felicidad, en la que actores simulan una consulta y la atención farmacéutica de forma lúdica y divertida donde habrá: doctores, y medicamentos que tienen por objetivo mejorar las relaciones interpersonales, con la intención, a través de esto, de generar afectos positivos, establecer buenas relaciones interpersonales y la capacidad de la empatía.



Finalmente, Mostajo comentó que este año nuevamente están con la política de inclusión dentro del pabellón infantil que permitirá a niños de diferentes capacidades o Superniños (sordomudos, no videntes, autistas y síndrome de Down) de disfrutar las aventuras, las actividades y conocer al Caballero y a la Dama del Saber en persona.

Algunos estands

Cthulhu

Aquí se presentará la obra de teatro El monstruo de monstruos, en la cual se cuenta la historia del sello Arcano, que protege la tumba de los monstruos más terroríficos. La tumba está por ser destruida y solo la ayuda de los niños podrá evitar la debacle.



Donde viven los monstruos

Viajamos a través de esta famosa historia hasta conocer dónde viven los monstruos y cómo es que se llega hasta ahí.



Un monstruo viene a verme

Personajes de la historia cobran vida enfrentándose a un monstruo que quiere saber nada más que la verdad.



Drácula

Justo antes de atacar Drácula es sorprendido a causa de una terrible tos que lo invade debido a la contaminación que ha sido causada por un monstruo más terrible que él, los humanos.



El Grinch

Un viaje a través de los colores y las rimas de este personaje del Dr Seuss.