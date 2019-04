Los episodios de 'Juego de Tronos' que debes ver antes de la última temporada

Un sentimiento agridulce recorre en todos los fanáticos de Games of Thrones (Juego de Tronos) si bien falta muy poco para que arranque la última temporada de la serie, tras casi dos años de espera, esto significa también que está cerca el fin de la reconocida ficción, que ha logrado éxito de crítica y audiencia, convirtiéndola en un éxito sin precedentes en la televisión.

Si cuentas con mucho tiempo libre aún tienes 13 días para hacer una maratón de 67 episodios (de cerca de una hora cada uno) y llegar con toda la información a la mano al estreno de la serie, y si no Bryan Cogman, guionista y productor ejecutivo de la ficción de HBO, ha propuesto una lista con 21 capítulos imprescindibles antes que llegue el estreno de la octava temporada.

Winter is coming (1x01)

The Kingsroad (1x02)

Balor (1x09)

Fire and blood (1x10)

What is dead may never die (2x03)

The old gods and the new (2x06)

Blackwater (2x09)

Walk of punishment (3x03)

And now his watch is ended (3x04)

Kissed by fire (3x05)

The rains of Castamere (3x09)

The laws of gods and men (4x06)

The mountain and the viper (4x08)

The children (4x10)

Hardhome (5x08)

The door (6x05)

Battle of the bastards (6x09)

The winds of winter (6x10)

The queen’s justice (7x03)

The spoils of war (7x04)

The dragon and the wolf (7x07)

