Los anillos cruceños se llenan de la poesía de 30 escritoras, en la FIL

Uno de los eventos importantes de la Feria del Libro de Santa Cruz que ha sabido consolidarse es el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de los Anillos, que este año cumple su primer lustro, y para celebrarlo, los organizadores decidieron dedicar esta edición a la poesía escrita por mujeres. Desde hoy, se presentarán 30 poetas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, España, México y Panamá.

El salón Raúl Otero Reiche acogerá a las autoras todas las noches, hasta el 9 de junio. Y cada noche se conformarán dos mesas con las escritoras, en las que leerán sus trabajos. Hoy, se iniciará a las 21:00.

Poetas participantes

Las tres primeras poetas que llegaron a Santa Cruz fueron la mexicana Chary Gumeta (México), la española María Ángeles Pérez y la boliviana

Norah Zapata-Prill, que radica en Suiza desde hace varias décadas.

El trío de intelectuales está feliz de estar en Bolivia y de compartir su obra. EL DEBER conversó brevemente con ellas acerca de lo que creen que proponen sus poesías, o de lo que quieren decir con ellas.



Para Zapata-Prill, la poesía no está para proponer. “Yo escribo porque considero que la poesía me ayuda a vivir. Sinceramente no creo que el poeta proponga algo. Uno escribe por necesidad, quizás la única propuesta que existe es la de ser leída”, apuntó la autora.



Por su parte, la española Pérez dijo que a ella le gusta pensar que la poesía sigue un puente que permitiría salir del yo y conectarse con lo otro y los otros. “Llegar a tocar alguna clase de sentimiento compartido, o certeza o duda compartida. La poesía es como una especie de estado de conexión con los demás, como un wifi gigantesco”, señaló entre bromas Pérez.

En cambio, para la mexicana Gumeta, la poesía no solo es propuesta, sino también una denuncia. “La poesía es todo, a través de ella podemos decir todo lo que sentimos; para mí un libro de poesía no es un hijo, es una catarsis”, enfatizó Gumeta.



La invitación está hecha para todos los lectores cruceños hoy.

La agenda de hoy

Mesa 1

Estarán las poetas bolivianas Melissa Sauma, Claudia Vaca, Adriana Lanza y la panameña Magdalena Camargo; después habrá un intervalo en el que la poeta y cantautora boliviana Matilde Casazola interpretará algunos temas.

Mesa 2

En esta mesa estarán las poetas bolivianas Norah Zapata-Prill, Blanca Garnica, Matilde Casazola y la cubana Lina de Feria. Mañana, el encuentro será en el mismo salón, a las 21:00. Nuevamente habrá dos mesas.