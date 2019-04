Los Simpson estarán en el nuevo servicio de streaming Disney Plus

Disney Plus anuncia como gran novedad que se podrá descargar cualquier contenido para verlo sin conexión. Eso ya lo tiene Netflix. Tendrá alta resolución (como Netflix). Se podrá ver en diferentes dispositivos, como Chromecast, Apple TV, Roku, PlanStation, Xbox One y Amazon Fire.

El contenido es muy llamativo. Quienes gustan de los superhéroes tendrán disponible desde el comienzo la película Capitana Marvel. Las series que se presenten tendrán puntos de contacto con las películas de Marvel. Una serie estará protagonizada por Loki; Falcon y Soldado del Invierno es la segunda serie confirmada, y la tercera es Bruja Escarlata y Vision.

Un documental de National Geographic, titulado El mundo según Jeff Goldblum, se presentará desde el primer día, lo mismo que la película de Phineas y Ferb. La precuela de Rogue One se narrará en una serie de Star Wars.

Fechas de presentación

Según el sitio Hipertextual, durante el primer año lanzarán más de 25 series originales y más de 10 películas o especiales. Agregarán 7.500 episodios de series y caricaturas ya existentes, los cuales se ofrecerán en vivo o bajo demanda.

En cuanto a películas, ofrecerán más de 100 largometrajes recientes y 400 antiguos de su inmensa librería. La adquisición de Fox se verá reflejada inmediatamente en Disney Plus; todas las temporadas de Los Simpson estarán disponibles.

Las fechas de presentación varían. En Estados Unidos el servicio estará disponible el 12 de noviembre de 2019; Europa Occidental podrá ver el contenido entre el primer y el segundo trimestre de 2020. En Europa Oriental se habilitará a lo largo de 2021. En Latinoamérica estará disponible durante el primer trimestre de 2021.

La suscripción a Disney Plus costará siete dólares al mes o 70 anuales. Más barato que su competidor directo, Netflix. Se incluirán películas clásicas como The Sound of Music, de 1965.