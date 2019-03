El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar cumplió 60 años con los ojos de Latinoamérica puestos en este certamen que atrae, durante la última semana de febrero, a la prensa internacional y local, que no duerme corriendo detrás de las estrellas de la música que acuden a la cita. El evento, que otros años tuvo una cartelera atractiva en materia de espectáculos, en esta versión, con algunas excepciones, careció de novedades y artistas de mayor peso.

Marco Antonio Solís y Marc Anthony son dos de los nombres que más han estado presentes en el escenario de la Quinta Vergara y en 2019 volvieron a repetir. El cantante puertorriqueño, que actuó el martes 26 de febrero, se sumó al furor de los nuevos géneros urbanos y, al respecto, ha colaborado con Bad Bunny, que el viernes se encargó de cerrar el festival. Por su parte, el mexicano, autor de éxitos, como A dónde vamos a parar, Tu cárcel y Si no te hubieras ido, no dejó atrás su particular estilo romántico y sus intervenciones agradeciendo al público. Se llevó dos gaviotas.

Una de las mejores presentaciones, sin duda, fue la del cantante español Raphael, que actuó en la ‘noche del recuerdo’, cuyo cierre estuvo a cargo de la mexicana Yuri. Fue más de una hora y media de nostalgia.

Uno de los conciertos más comentados fue el de Backstreet Boys. El quinteto estadounidense provocó el delirio y la histeria en el recinto viñamarino, lo que hizo recordar el fervor que generaron hace 21 años, cuando visitaron por primera vez Chile. Todo eso a pesar de las complicaciones de Brian Littrell, uno de los integrantes del grupo, quien tenía problemas con su voz. La Boys Band de los 90 hizo furor con temas como I want it that way y Everybody También subieron al escenario Wisin y Yandel, Sebastián Yatra, David Bisbal, Carlos Rivera, Camila Gallardo y Becky G.

Ganadores

La peruana Susan Ochoa se consagró como mejor intérprete y su single Ya no más se convirtió en la mejor canción del festival. La noche del jueves, la cantante ganó dos gaviotas en la categoría Internacional. Por su parte, la competencia folclórica tenía como finalistas a Benjamín Walker, por Chile, Margarita Henríquez, de Panamá, y el conjunto argentino Destino San Javier. Finalmente, el grupo rioplatense también logró un doblete, pues se llevaron la Gaviota de Plata en las categorías de mejor Intérprete y mejor Canción por el tema Justo ahora. El galardón fue recibido con emoción por parte del grupo

Para Bolivia, la competencia folclórica significó un nuevo sueño frustrado. En su segunda participación en cinco años, el conjunto boliviano Ch’ila Jatun, que interpretó la canción Me cansé de amarte, recibió apoyo en sus redes sociales, pero finalmente el puntaje del jurado no le alcanzó para clasificar.